Cuándo juega la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: fecha y hora confirmadas

La Selección Argentina se prepara para una nueva doble fecha.

La Selección Argentina se prepara para jugar la última doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México. En ese sentido, el conjunto de Lionel Scaloni se encuentra en una posición privilegiada, al haber logrado clasificar conn varias fechas de antelación a la cita maxima y también tras asegurarse el primer puesto, al encontrarse a 10 unidades de Ecuador, su inmediato perseguidor.

De cara a la fecha 17, hay que recordar que la albiceleste viene de conseguir un empate en condición de local contra Colombia, en un partido que comenzó perdiendo y del que pudo reponerse a pesar de la expulsión de Enzo Fernández en el complemento. Antes venía de ganar 1 a 0 contra Chile y la doble fecha pasada había conseguido una histórica goleada por 4 a 1 ante Brasil y un significativo triunfo en el otro clásico sudamericano contra Uruguay.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador

En cuanto a lo que viene, la Selección Argentina recibirá en el estadio Monumental el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20.30 a Venezuela. A la misma hora se disputarán otros tres partidos: Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador, ya que todos serán claves en busca de los últimos cupos. Por otra parte, a las 21:30 Brasil jugará contra Chile, que ya quedó eliminada y busca terminar de manera decorosa la eliminatoria.

Se espera la presencia de Lionel Messi.

Por otra parte, el equipo de Scaloni viajará a Guayaquil para medirse frente a Ecuador y cerrar las Eliminatorias ante los dirigidos por Sebastián Beccacece, desde las 20 de Argentina. Con esto cerrará la campaña de en esta eliminatoria sudamericana, mientras al mismo tiempo juegan Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil y Chile vs. Uruguay, donde se definirá todo por el todo, al recordar que hay seis cupos directos al mundial, mientras que el séptimo clasificado jugará un repechaje.

Argentina intentará en estas últimas dos fechas acercarse al record de mayor cantidad de puntos obtenidas por una selección albiceleste en la historia. El mayor número de puntos lo consiguió el Argentina de Marcelo Bielsa, que logró nada más ni nada menos que la cifra de 43 unidades, sacándole 12 puntos a Ecuador y 13 a Brasil, que fueron sus perseguidores en la tabla. Sin embargo, esto se vería opacado después por la rápida eliminación del seleccionado en la primera ronda de Corea-Japón.