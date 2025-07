Impacto de última hora para Gallardo en River: un refuerzo casi cerrado "se bajó" y no firmará Un futbolista que estaba muy cerca de ser refuerzo de River Plate finalmente no llegará en este mercado de pases y no será parte del plantel de Marcelo Gallardo. De quién se trata.

11 de julio, 2025 | 11.13 Impacto para Gallardo en River: un refuerzo casi cerrado "se bajó" y no firmará River Plate se quedó sin uno de los refuerzos pretendidos por Marcelo Gallardo que estaba a sólo un paso de firmar su contrato en el club. El futbolista finalmente continuaría su carrera en otro equipo pero no sería en nuestro país y todo indica que seguirá en Europa. Por supuesto, esto significó un golpe duro para el conjunto de Núñez cuyo DT lo buscaba para potenciar el ataque, uno de los puntos más flojos en el último tiempo. El jugador en cuestión es el chileno Lucas Cepeda, con quien la dirigencia avanzó en las negociaciones en los últimos días. Sin embargo, más allá de la oferta formal al Colo Colo para quedarse con el extremo del seleccionado trasandino la compra no se concretó y desde el "Millonario" tendrán que optar por otros nombres. A pesar de que River pagaría un importante monto por el 70% de su pase, algo no convenció al atacante cuyo futuro a estas alturas es una incógnita. MÁS INFO AFA AFA sorprendió con el mercado de pases: la medida ante el pedido de los clubes Lucas Cepeda, de estar a un paso a no firmar con River A pesar de que hubo un principio de acuerdo para que Cepeda se calce la banda roja, también es cierto que el propio futbolista sueña con jugar en el Viejo Continente. De hecho, tanto el Bologna como el Torino de la Serie A de Italia todavía lo tienen en carpeta y desde el equipo chileno no ven con malos ojos una posible venta. Esto complicó los planes de los de Núñez que lo esperaban ansiosos en este mercado de pases. Es que sin dudas el ataque es una de las falencias de River desde hace tiempo y la falta de gol es el claro ejemplo, por lo que apuntaban al desequilibrio que podía aportar el trasandino que hasta el momento no llegará. En cuanto a lo que se viene para el "Millonario", afrontará el Torneo Clausura en donde hará su debut contra Platense el próximo domingo 13 de julio desde las 21 en el Estadio Más Monumental, pero también la Copa Argentina y la Libertadores. Antes del jueves 31 enfrentará a San Martín de Tucumán por los 16avos del primer certamen mencionado, mientras que ya en agosto jugará contra Libertad de Paraguay (14/08 y 21/08) por los octavos del campeonato continental. Lucas Cepeda no llegará a River en este mercado de pases Los números de Lucas Cepeda en su carrera Clubes : Santiago Wanderers y Colo Colo de Chile.

: Santiago Wanderers y Colo Colo de Chile. Partidos jugados : 128 (+7 con la Selección de Chile).

: 128 (+7 con la Selección de Chile). Goles : 23 (+3).

: 23 (+3). Asistencias : 16 (+2).

: 16 (+2). Títulos: Primera División y Supercopa de Chile 2024 con Colo Colo. El fixture de River en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores Fecha 1 - Torneo Clausura - River Plate vs. Platense - domingo 13 de julio a las 21.

vs. Platense - domingo 13 de julio a las 21. Fecha 2 - Torneo Clausura - Instituto de Córdoba vs. River Plate - sábado 19 de julio a las 19.

- sábado 19 de julio a las 19. Fecha 3 - Torneo Clausura - River Plate vs. San Lorenzo - domingo 27 de julio a las 20.45.

vs. San Lorenzo - domingo 27 de julio a las 20.45. Octavos de final de ida - Copa Libertadores - Libertad de Paraguay vs. River Plate - jueves 14 de agosto a las 21.30.

- jueves 14 de agosto a las 21.30. Octavos de final de vuelta - Copa Libertadores - River Plate vs. Libertad de Paraguay - jueves 21 de agosto a las 21.30 . TWITTER

