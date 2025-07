El ídolo de River en 1986 que recibió una ayuda de un país debido a su extrema necesidad económica.

Este miércoles, el Parlamento de Uruguay decidió que Antonio Alzamendi, ídolo de River Plate que ganó la Copa Libertadores 1986 y exjugador de Independiente, empiece a cobrar una pensión graciable debido a la “necesidad económica” que atraviesa tras haber prestado “grandes servicios a la República”.

Después de más de un mes en el que se había mandado el proyecto al Congreso y que fue aprobado en Diputados, la Cámara de Senadores votó a favor de la pensión de 26.300 pesos uruguayos (USD 650) mensuales para el exfutbolista de 69 años. Durante la sesión, varios senadores criticaron a algunos sectores del fútbol por haber dejado "tirado" a Alzamendi, quien marcó el histórico gol de River en la final de la Intercontinental en 1986, ante Steaua Bucarest de Rumania.

En ese sentido, el legislador del Partido Nacional Sebastián Da Silva manifestó que “parece mentira que el poderoso mundo del fútbol permita esto", resaltó la supuesta “solidaridad” que caracteriza a este deporte “en este caso es falsa” y agregó: “Acá no hay vestuario, no hay amigo del campeón, la generación del 87 (campeona de América en Argentina). Lo dijeron tirado y es el sistema político que le tiene que votar al Hormiga Alzamendi 26.500 pesos. Es insostenible, insólito, yo no lo puedo entender”.

Además, Da Silva remarcó que que el momento que está pasando Alzamendi es “una injusticia” y tildó al mundo del fútbol como “hipócritas”. El congresista también aclaró que la pensión representa unos USD 6 mil anuales e indagó si dicha plata no podía ser abonada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), o algunos de los clubes por los que pasó Alzamendi, como Nacional, Peñarol, Independiente o River Plate.

El senador Óscar Andrade del Partido Comunista, por su parte, eligió recordar todos los logros y felicidades que la "Hormiga" le dio al pueblo futbolero. “Para los de mi generación es imborrable ese título en Argentina en el que, luego de una pared entre Sosa y Francescoli, Alzamendi deja eliminada a la Argentina campeona del mundo de Maradona en Buenos Aires”, relató.

La pensión que recibirá Alzamendi ya la cobran, en la actualidad, 116 personas en Uruguay. El dinero promedio es de 31.348 pesos uruguayos (USD 750) y varios de los legisladores concluyeron en la idea de que no están pensadas ni fueron creadas para resolver el problema estructural de la desigualdad, sino para brindar una ayuda a gente que en emergencia.

Los números de Alzamendi en River

El exfutbolista tuvo dos etapas en "El Millonario": 1982-1983 y 1986-1988. En total, disputó 100 partidos oficiales con 43 goles y 4 títulos. Además, fue el autor del gol de la única Copa Intercontinental obtenida por el club en su historia frente a Steaua Bucarest de Rumania en 1986.

Además, el uruguayo, que surgió de Sud América, tuvo un buen paso por Independiente de 1978 a 1982. En el "Rojo", el oriundo de Durazno marcó más de 80 goles oficiales y fue parte importante para el campeonato del Torneo Nacional 1978, sin embargo terminó apsando al "Millonario" años después.