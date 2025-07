Gallardo se defendió en River de los palazos de Milito y Verón por Salas: "Yo sé"

Gallardo se defendió de los palazos de Milito y Verón por Salas.

Desde River Plate, Marcelo Gallardo se defendió de las críticas de Diego Milito y Juan Sebastián Verón por el pase de Maximiliano Salas. El entrenador del "Millonario" les respondió a los presidentes de Racing y Estudiantes de La Plata respectivamente, después de que ambos lo hayan criticado por haber violado el pacto tácito "de caballeros" del fútbol argentino para fichar al delantero de 27 años.

El acuerdo de palabra, pero no firmado, indica que un jugador no puede irse de un equipo nacional a otro a través del pago de la cláusula de rescisión, la misma que ejecutó la institución de Núñez para quedarse con el atacante como refuerzo por 11.5 millones de dólares brutos. Pocos días después de que se concretara la transferencia del ex All Boys, tanto el "Príncipe" como la "Brujita" dispararon munición gruesa contra la "Banda" y el propio "Muñeco". Ahora, el director técnico más ganador de la historia de River recogió el guante y les contestó a ambos con crudeza en la sala de prensa del Estadio Monumental, luego de la victoria por 3-1 ante Platense con un gol del "Pizzero" en el debut en el Torneo Clausura 2025.

Gallardo les respondió a Milito y Verón, tras las críticas por el pase de Salas: "Hablaron demasiado"

Consultado al respecto en la conferencia, el estratega de 49 años manifestó de manera tajante: “Prefiero no opinar. La palabra del futbolista, que se expresó, él vivió todo el proceso y me parece la palabra más valiosa. Me parece que ya hablaron demasiado...". En el mismo tono, agregó: "Poco me preocupan las opiniones externas porque sé cómo nos comportamos, y lo demás me tiene sin cuidado”. Para terminar con este tema incómodo, el "Muñe" sentenció: “Han hablado demasiado y no me preocupa en absoluto. Sé qué es lo que soy, cómo me comporto y sin hipocresía. A través de eso, la seguridad y la claridad que tengo para manejarme... Poco me importa”.

Gran debut de Salas en River: gol y victoria.

¿Qué dijo Milito desde Racing sobre el pase de Salas a River?

Molesto porque una de las figuras del conjunto de Gustavo Costas se marchó a un rival directo en plena pretemporada, el mandamás del club de Avellaneda disparó que "cada uno actúa de la manera que lo siente..". Sin embargo, lo más duro fue lo que dijo sobre Jorge Brito, presidente de la Banda: "Hablé con mi par de River hace un mes, no pudieron honrar su palabra. Cada uno lo hace de la manera que quiere o entiende. Defendemos al club. El jugador decidió, por su propia voluntad, con River ejecutar la cláusula”.

Además, Milito aprovechó para pedir una solidaridad entre los dirigentes con respecto a las ejecuciones de cláusulas: “Aprovecho para que todos los dirigentes podamos ser solidarios y que esto no vuelva a ocurrir". También aseveró que "hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así". Y añadió: "Espero que no sea un mal antecedente. Racing no lo haría. Hay códigos, hay un pacto". Por último, con relación a la desazón del DT, afirmó que "es una decepción para Costas porque contaba con el jugador, él fue el que lo trajo. Un jugador importante para él por lo que le dio y porque lo conoce desde hace muchísimos años. Esta salida, lógicamente, le duele”.

¿Qué dijo Verón sobre el pase de Salas a River?

La picante historia de Verón contra River y Gallardo.

El Presidente de Estudiantes publicó una storie en su perfil oficial de Instagram con la imagen de un león de fondo, el animal que le dio uno de los apodos históricos al club platense. Mientras el felino mira escondido detrás de un árbol, el fuerte mensaje se lee en el margen inferior izquierdo de la publicación. Allí dice que "al final, los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor: se hacen los ofendidos y te la ponen jajajaja. Viva la 'otra cultura'".