Una figura de El Trece confirmó que estuvo "tres años" de novio con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela

Una figura de El Trece confirmó que estuvo "tres años" de novio con Delcy Rodríguez.

En medio de la conmoción internacional el secuestro de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta provisoria de Venezuela, una noticia del espectáculo se coló en la agenda política. Fernando Carrillo, el galán de telenovelas conocido en Argentina por su matrimonio con Catherine Fulop y su paso por la pista de ShowMatch, dejó a todos boquiabiertos al confesar que mantuvo una relación sentimental con la actual mandataria.

El actor brindó una entrevista al canal Chile Visión para analizar la situación de su país tras el operativo estadounidense del 3 de enero. Sin embargo, la charla política derivó en una revelación amorosa cuando el periodista le consultó por la lealtad de Rodríguez.

Carrillo no solo defendió a la funcionaria de los rumores que la acusaban de traicionar a Maduro, sino que sacó a la luz su vínculo privado para justificar su postura. "La conozco muy bien a la hoy presidenta. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí", aseguró el actor.

Ante la sorpresa del entrevistador, el actor profundizó en los detalles del romance, confirmando la duración y la intensidad del mismo. "Tuvimos una relación de tres años... Hoy puedo decir que fue el gran amor de mi vida, a esta edad", sentenció Carrillo.

La defensa a Delcy Rodríguez

El ex participante del Bailando utilizó su conocimiento íntimo de la dirigente para despegarla de cualquier conspiración interna. "No he conocido a una mujer más fiel, leal y valiente", afirmó, destacando cómo ella defiende a su entorno. "Si hay alguien madurista, es Delcy Rodríguez", concluyó, poniendo las manos en el fuego por su expareja en este momento crítico.

La confesión de Carrillo añade un capítulo insólito a la crisis venezolana, mezclando la farándula con la alta política, y recordando que el actor, radicado hace tiempo fuera de Argentina, sigue siendo una figura polémica por su apoyo incondicional al chavismo.