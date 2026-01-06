Eclipse solar total: qué día habrá 6 minutos de oscuridad total en la Tierra

La fase de oscuridad total se extenderá durante casi seis minutos, un registro inusual que convierte a este eclipse solar en uno de los más relevantes del siglo XXI desde el punto de vista científico y observacional

Uno de los eventos más extraordinarios de la astronomía moderna ya tiene fecha confirmada. Un eclipse solar total provocará varios minutos de oscuridad en pleno día y despertará el interés de científicos y observadores de todo el mundo. Se trata de un fenómeno poco frecuente por su duración y alcance geográfico.

Un evento astronómico excepcional por su duración

Los eclipses solares totales son fenómenos relativamente raros, pero la mayoría se caracteriza por una fase de totalidad breve, que suele durar entre uno y tres minutos. En este caso, la situación será distinta: la oscuridad total se extenderá durante casi seis minutos, un lapso que roza el máximo teórico posible para este tipo de eventos.

Especialistas en astronomía explican que una duración semejante no se repetirá en más de un siglo. Por ese motivo, este eclipse solar ya es considerado uno de los más importantes del siglo XXI, tanto desde el punto de vista científico como para la observación a simple vista.

La prolongada oscuridad permitirá estudiar con mayor detalle la corona solar, analizar cambios en la atmósfera terrestre y registrar variaciones de temperatura y luminosidad en tiempo real.

Por qué habrá seis minutos de oscuridad total

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone de manera exacta entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar. En el fenómeno previsto para 2027, varios factores se combinarán de forma precisa para extender la fase de totalidad.

Por un lado, la Luna se encontrará a una distancia ideal que hará que su tamaño aparente sea suficiente para cubrir por completo el disco solar. A esto se suma la trayectoria que seguirá la sombra lunar sobre la superficie terrestre, que avanzará lentamente y permitirá que la oscuridad se mantenga durante más tiempo.

Esta combinación poco habitual de condiciones orbitales es la que hará posible que el día se convierta en noche durante varios minutos consecutivos, un escenario excepcional incluso dentro de los registros históricos de la astronomía.

Las regiones del mundo que quedarán bajo la sombra

La franja de totalidad del eclipse solar atravesará extensas regiones de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Entre los países donde podrá observarse la oscuridad total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Arabia Saudita.

La distancia ideal entre la Tierra, la Luna y el Sol, sumada a la trayectoria particular de la sombra lunar, permitirá que la totalidad se prolongue más de lo habitual.

En esas zonas, el cielo se oscurecerá por completo, la temperatura descenderá de forma perceptible y será posible observar estrellas y planetas a simple vista, un efecto típico de los eclipses totales más profundos.

Fuera de la franja de totalidad, el fenómeno también será visible, aunque de manera parcial. En esas regiones, la Luna cubrirá solo una parte del Sol, generando una disminución de la luz diurna sin llegar a la oscuridad total.

Cuándo ocurrirá y qué se verá desde argentina

El evento tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, una fecha que ya figura como clave en los calendarios astronómicos internacionales. Será ese día cuando el planeta experimente uno de los eclipse solar más prolongados registrados en décadas.

En el caso de Argentina, el fenómeno podrá apreciarse únicamente de forma parcial en algunas regiones del país. El Sol aparecerá parcialmente cubierto por la Luna, pero no se producirá la oscuridad total que sí se vivirá en los países ubicados dentro de la franja central.

Aun así, el evento representará una oportunidad relevante para la divulgación científica y el interés por la astronomía, reforzando la atención global sobre uno de los espectáculos naturales más impactantes que puede ofrecer el cielo.