Luna menguante y Júpiter en oposición: cómo ver los 2 próximos fenómenos astronómicos de enero 2026

Enero del 2026 está lleno de eventos increíbles para que los aficionados de la astronomía disfruten con el cielo nocturno. Los próximos dos fenómenos astronómicos en llegar serán la Luna menguante y Júpiter en oposición. Cuándo y cómo ver a estos satélites naturales.

Luna menguante y Júpiter en oposición: esta es la fecha exacta para verlos

Los próximos fenómenos que se podrán disfrutar son la Luna menguante y Júpiter en oposición: ambos ocurrirán el sábado 10 de enero de 2026. En detalle, la fase de Luna menguante se podrá apreciar desde alrededor de las 20.30 hs en Argentina, luego de que se ponga el sol.

La Luna menguante se puede ver a simple vista y tiene la clásica forma de D

El satélite natural se encontrará transitando la constelación de Virgo. Esta fase de la Luna llama particularmente la atención porque solo se puede ver su mitad izquierda que permanece iluminada, adoptando una silueta característica similar a una D invertida. Las condiciones de iluminación favorecen la observación del relieve lunar, ya que las sombras resaltan cráteres y cordilleras, incluso con instrumentos modestos.

Júpiter en oposición: el mejor momento para verlo brillante

Ese mismo 10 de enero, Júpiter alcanzará la oposición, ubicándose frente al Sol y en su punto más cercano a la Tierra. Será el mejor momento del año para verlo, ya que se encontrará con una magnitud de -2.7 en la constelación de Géminis y, su alineamiento, permitirá observalo durante toda la noche con un brillo inigualable.

Así, a simple vista y sin telescopios avanzados, será posible distinguir sus cuatro lunas principales y los satélites galileanos, lo que convierte al evento en uno de los más atractivos para la observación planetaria.

Cuando Júpiter se encuentra en oposición a la tierra se puede ver más brillante a simple vista

Qué otros fenómenos astronómicos se podrán ver en enero de 2026

El primer mes del 2026 está cargado de eventos especiales para los amantes de la astronomía. Además de la Luna menguante y Júpiter en oposición, a enero todavía le quedan otros fenómenos: