Eclipses, lluvias de meteoritos y fenómenos astronómicos de 2026: todo lo que va a suceder en el año

La combinación de eclipses y lluvias de meteoros posiciona a 2026 como un período especialmente atractivo para el seguimiento astronómico y el interés por los fenómenos celestes.

El año 2026 se presenta como un período especialmente activo para la astronomía, con un calendario marcado por fenómenos astronómicos de alto impacto visual y científico. Eclipses solares y lunares, junto con lluvias de meteoritos recurrentes, formarán parte de una agenda celeste que atravesará distintas estaciones y regiones del planeta.

A lo largo de los doce meses, el cielo ofrecerá oportunidades únicas para observar alineaciones y eventos que ayudan a comprender la dinámica del sistema solar. Aunque algunos serán visibles solo desde zonas específicas, varios de estos episodios podrán apreciarse desde América del Sur, incluida la Argentina.

Los eclipses que marcarán el calendario astronómico de 2026

Durante 2026 se producirán cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. En el caso de los eclipses solares, la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, bloqueando parcial o totalmente la luz solar directa en determinadas regiones.

Eclipse anular de sol del 17 de febrero

El martes 17 de febrero tendrá lugar un eclipse anular de Sol. Este fenómeno se produce cuando la Luna se encuentra en un punto de su órbita más alejado de la Tierra y no alcanza a cubrir por completo el disco solar, dejando visible un anillo luminoso. En 2026, el evento será observable de forma parcial desde el sur de Argentina, Chile y el sur de África, mientras que la fase anular se apreciará principalmente en la Antártida.

Eclipse total de luna del 3 de marzo

El martes 3 de marzo se desarrollará un eclipse total de Luna, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Durante este evento, la Luna quedará completamente inmersa en la sombra terrestre, adquiriendo tonalidades rojizas. Será visible en todo el océano Pacífico, en América -incluida la Argentina-, el este de Asia y Australia, lo que lo convierte en uno de los eclipses con mayor alcance geográfico.

Eclipse total de sol del 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto ocurrirá un eclipse total de Sol. La fase total podrá observarse en regiones del Ártico, Groenlandia, Islandia y España. En otras zonas, como el norte de Estados Unidos, el oeste de África y Europa, el fenómeno se verá de manera parcial. Este tipo de eclipse es considerado uno de los eventos más impresionantes de la astronomía, ya que transforma el paisaje diurno durante algunos minutos.

Eclipse parcial de luna del 28 de agosto

El ciclo de eclipses de 2026 se cerrará el viernes 28 de agosto con un eclipse parcial de Luna. En este caso, solo una porción del satélite natural quedará cubierta por la sombra terrestre. Será visible en el este del océano Pacífico, en toda América -incluida la Argentina-, Europa y África, ofreciendo una amplia ventana de observación.

Durante 2026 se registrarán cuatro eclipses, entre eventos totales, parciales y anulares, que se distribuirán a lo largo de distintos meses y podrán observarse desde diversas regiones del planeta

Lluvias de meteoritos a lo largo del año

Además de los eclipses, 2026 contará con numerosas lluvias de meteoritos. Las Cuadrántidas se manifestarán entre fines de diciembre y principios de enero, seguidas por las Líridas durante las últimas semanas de abril. Las Eta Acuáridas aparecerán entre fines de abril y comienzos de mayo.

Hacia mitad de año, las Delta Acuáridas del Sur y las Perseidas se podrán observar entre fines de julio y principios de agosto. En el último tramo del calendario astronómico llegarán las Oriónidas, activas entre octubre y noviembre, las Leónidas entre noviembre y principios de diciembre, y finalmente las Gemínidas, que alcanzarán su máximo durante diciembre.

Estos fenómenos astronómicos convierten a 2026 en un año destacado para el seguimiento del cielo y el interés por la astronomía.