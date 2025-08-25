El desastre de Racing en el Torneo Clausura compromete las Copas 2026: cómo quedó ahora

El desastre de Racing en el Torneo Clausura 2025 compromete las Copas del 2026.

La derrota por 4-1 de Racing frente a Argentinos Juniors, en La Paternal, profundizó el paupérrimo Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino por parte del equipo dirigido por Gustavo Costas. Con apenas 4 puntos acumulados sobre los 18 posibles, el conjunto de Avellaneda se cae a pedazos en la tabla de posiciones anual y compromete seriamente sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores o a la Sudamericana 2026.

Además de estar anteúltimo en la Zona A del vigente torneo, en la clasificación general la "Academia" se encuentra novena en este momento. Si bien con ese puesto le alcanza para entrar a la Sudamericana, lo pueden superar o igualar en breve otros elencos que tienen un partido menos disputado: Independiente, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Lanús y Platense.

Para tranquilidad del Racing de Costas, todavía tiene latentes otras vías como para entrar a la próxima Libertadores o Sudamericana: se trata del propio torneo continental actual y de la Copa Argentina. Instalado en los cuartos de final de ambos campeonatos, en la competencia internacional se medirá con Vélez, mientras que en la doméstica chocará con el vencedor de la serie entre River Plate y Unión de Santa Fe. Igualmente, aún tiene posibilidades de alcanzar una buena cosecha de puntos en el Clausura para la tabla anual e incluso para meterse entre los ocho mejores de su zona, ingresar a los playoffs e hipotéticamente ser campeón luego.

Es que la "Academia" tiene dos caras: mientras que se volvió "copero" y ganó todos los mano a mano internacionales desde la llegada de Costas en enero del 2024, también es cierto que le cuesta horrores en el ámbito local. De hecho, en el Apertura también empezó mal, remontó y logró pasar a los playoffs, aunque quedó rápidamente eliminado ante Platense -luego campeón- en el Cilindro en los octavos de final.

La lesión de Santiago Solari en Racing

El extremo debió abandonar la cancha de Argentinos rápidamente en el primer tiempo luego de un fuerte golpe de un jugador del "Bicho", por lo que lo sustituyó Tomás Conechny. Acerca de la molestia del ex Defensa y Justicia, el cuadro de Avellaneda comunicó que "se le realizaron estudios que dieron como resultado un traumatismo en la cara lateral de la rodilla derecha, lo que ocasionó una compresión del nervio ciático popliteo externo". Por lo tanto, el delantero puntano de 27 años será reevaluado este martes 26 de agosto en la práctica y está en duda para el choque con Unión en Avellaneda.

