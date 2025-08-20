El insólito festejo de Racing vs. Peñarol, con el brazo de Costas como protagonista

El insólito festejo de Racing, con Costas como protagonista.

Racing festejó de manera insólita el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, después de haber eliminado a Peñarol de Uruguay de manera agónica en Avellaneda. A través de los canales oficiales del club presidido por Diego Milito, la curiosa celebración tuvo al brazo izquierdo de Gustavo Costas en el centro de la escena.

Mediante la cuenta de X (ex Twitter), la "Academia" publicó una imagen del brazo de Costas, que quedó en una posición extraña luego de que haya salido mal la operación hace mucho tiempo. Allí, la entidad de Buenos Aires agregó simplemente "creer" como mensaje y al instante el posteo se volvió viral por lo extraño de la publicación para el perfil formal de una institución.

¿Qué le pasó en el brazo a Costas, DT de Racing? "Me lo pusieron para el orto"

Según contó el propio ídolo de la "Academia" durante una entrevista con El Gráfico, pasó por una cirugía de niño que le provocó una dificultad permanente en el brazo izquierdo. Al ser consultado en esa nota acerca de por qué no fue a la Guerra de Malvinas en 1982 contra Gran Bretaña, el estratega de 62 años contó lo que le sucedió. "Soy del '63, pero me salvé por número bajo... Aparte, tengo el brazo quebrado y mal puesto. A los 3 años me caí y me rompí el codo con un ladrillo".

"Me lo soldaron mal, me lo pusieron para el orto, mirá cómo quedó (se arremanga y muestra su antebrazo izquierdo, que sobresale en forma poco ortodoxa)", enfatizó el emblema albiceleste, fiel a su estilo descontracturado. Y completó, con la inevitable chicana al clásico rival de la ciudad incluida: "Me operaron en el (hospital) Fiorito, seguro que me lo hizo uno de Independiente... Me salvé también por eso: no me puedo poner firme, tampoco colocar bien el arma, y lo hacía un poco exagerado".

Los números de Costas como DT de Racing en su tercer ciclo

90 partidos oficiales desde enero del 2024.

51 victorias.

11 empates.

28 derrotas.

Un 55% de efectividad.

158 goles a favor.

80 goles en contra.

2 títulos conseguidos.

