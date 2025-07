Qué le pasó en el brazo a Gustavo Costas: el día que el DT lo reveló

Gustavo Costas explicó su problema en el brazo.

Gustavo Costas es un símbolo de la historia pasada y reciente de Racing. Un vínculo que lo une desde el comienzo de su vida, cuando de pequeño fue "mascota" del primer equipo en la época más gloriosa de la institución y cuando fue campeón de América y el mundo bajo la conducción de Juan José Pizzuti. Luego, fue futbolista de Racing Club, con el que le tocó atravesar el descenso a la Primera B en 1983 y pasar dos años en el ascenso argentino hasta lograr volver a Primera División en 1985.

Después conseguiría ganar con la institución la Supercopa de 1988 y tras irse a jugar a Suiza tendría una segunda etapa como futbolista, donde le tocaría vivir años difíciles desde lo institucional para el club. Y dar la cara como entrenador en momentos complejos, lo cual lo colocó como una persona capaz de poner el hombre por el club en sus peores momentos, que tiene la posibilidad de disfrutar hoy de un gran presente con Racing, donde ya ganó como técnico la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Qué le sucedió en el brazo a Gustavo Costas

Según contó el propio Costas en una entrevista con El Gráfico, pasó por una cirugía de niño que le provocó una dificultad permanente en el brazo izquierdo. Al ser consultado en esa nota porque no fue a la Guerra de Malvinas, contó lo que le sucedió. "Soy del '63, pero me salvé por número bajo. Aparte tengo el brazo quebrado y mal puesto. A los 3 años me caí y me rompí el codo con un ladrillo".

Gustavo Costas contó cuál fue la lesión que tuvo en el brazo izquierdo.

"Me lo soldaron mal, me lo pusieron para el orto, mirá cómo quedó (se arremanga y muestra su antebrazo izquierdo, que sobresale en forma poco ortodoxa), me operaron en el Fiorito, seguro me lo hizo uno de Independiente. Me salvé también por eso: no me puedo poner firme, tampoco colocar bien el arma, y lo hacía un poco exagerado", explicó, con chicana a su clásico rival incluida.

Gustavo Costas, a la derecha, con la camiseta de Racing.

En su carrera pasó tres veces como entrenador por la "Academia". La primera en la temporada 1999-2000, la segunda experiencia en 2007 y ya la tercera en 2024. En el medio logró ser campeón en varios países de la región. Logró por un lado ser dos veces campeón de la liga local con Alianza Lima. Luego consiguió la División de Honor con Cerro Porteño y la Serie A con Barcelona de Ecuador. Después vendrían cuatro campeonatos con el Independiente de Santa Fe.