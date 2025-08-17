Lo llamó Costas para Racing, la rompió en la B y ahora se va a jugar a Europa

Un jugador que estuvo en el radar de Gustavo Costas para Racing en los últimos mercados de pases y la rompió en su paso por el Ascenso en la Primera Nacional seguirá su carrera en un histórico club de Europa. Después de brillar con la camiseta de Racing de Córdona, el joven Julián Vignolo se irá a Francia para vestir los colores del Toulouse en la Ligue 1. En las últimas horas trascendieron los detalles de la negociación que se llevó a cabo para que emigre de nuestro país.

El delantero de 18 años viene de brillar en la segunda categoría del fútbol argentino y ya llamó la atención de algunos de la máxima categoría como lo es el conjunto de Avellaneda. Sin embargo, el último ofrecimiento que llegó por parte del Viejo Continente fue difícil de rechazar y hasta no fue el único que recibió desde allí. Sin embargo, fue el equipo galo el que selló el acuerdo que no sólo beneficiará al futbolista, sino también al elenco de Nueva Italia.

Julián Vignolo, de la B del fútbol argentino a la Ligue 1 de Francia

Desde La Docta confirmaron que el atacante viajará este fin de semana rumbo a Europa para iniciar su nuevo camino. En principio se realizará los estudios médicos correspondientes y posteriormente firmará su vínculo por cuatro años con el Toulouse. A raíz de esta negociación, Racing de Córdoba recibirá una suma cercana a los 600.000 dólares por la cláusula de recisión del jugador. Sin dudas, la noticia trajo alegría para la institución más allá de que perderán una pieza fundamental del plantel que marcha décimo en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional a tres puntos de entrar al Reducido.

En cuanto a las estadísticas, Vignolo marcó un total de 6 goles en 35 partidos con la camiseta de la "Academia" cordobesa de los cuales 5 fueron en la presente temporada en la que también lleva 3 asistencias en 23 cotejos jugados. Ahora, el hombre que estuvo en los planes de Gustavo Costas tendrá una inmejorable experiencia para seguir mostrando su nivel ya que no pudo hacerlo en Primera a pesar de que tuvo la oportunidad cuando lo sondearon y no se concretó.

Julián Vignolo jugará en el Toulouse de Francia

El fixture de Racing para el Torneo Clausura y la Copa Libertadores 2025