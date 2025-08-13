Escándalo con los hinchas de Racing en Montevideo, Uruguay.

Racing tuvo una jornada negativa en Montevideo, Uruguay, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Peñarol. Es que, más allá de la derrota por 1-0, los 4.500 hinchas del club de Avellaneda sufrieron el destrato por parte de las autoridades locales. Tuvieron que ingresar al estadio Campeón del Siglo cuatro horas antes del encuentro y, una vez finalizado el mismo, debieron esperar más de dos horas hasta que se retirara el último simpatizante del "Manya".

Después de un día en el que estuvieron más de ocho horas en total en el mencionado escenario de la capital charrúa, el presidente de la "Academia", Diego Milito, estalló en una breve entrevista con ESPN. El ídolo de la institución responsabilizó al Ministerio del Interior nacional por lo ocurrido y todo indica que habrá un comunicado oficial el miércoles 13 de agosto. Tal fue el desastre que tuvo que salir del vestuario el entrenador, Gustavo Costas, rumbo a la cancha para saludar y calmar a la distancia a los fanáticos del cuadro argentino que estaban enardecidos en la tribuna visitante.

La bronca de Milito por el escándalo con los hinchas de Racing en Uruguay: "Una locura"

En plena conversación con ESPN, el mandamás del club de Avellaneda disparó que "lo que les hicieron a los hinchas de Racing es una locura" e insistió: "Nunca vivimos algo semejante". A la 1.30 de la mañana, manifestó: "Todavía estamos en el estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing... Estoy en contacto con el Presidente de Peñarol, que está hablando con la gente del Ministerio del Interior".

A la hora de encontrar a los responsables de esta situación, el "Príncipe" remarcó que "esto es del Ministerio del Interior de acá de Uruguay y de la Policía, que no liberan la posibilidad de que la gente pueda salir". Y concluyó: "Estamos todos acá esperando, hay parte de la Comisión Directiva nuestra en la tribuna con familia, es realmente una locura lo que estamos viviendo...".

Costas salió a calmar a los hinchas de Racing

A la 1.30 de la mañana, el director técnico abandonó el vestuario y salió al campo de juego. Allí, se dirigió hacia el sector de la tribuna visitante para averiguar qué pasaba e intentar llevar tranquilidad, cuando en realidad la delegación argentina ya debía haber estado llegando al aeropuerto a esa hora para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires.

¿Cuándo juegan Racing vs. Peñarol la vuelta? Hora, TV en vivo y streaming online

El partido que definirá esta serie de los octavos de final será el martes 19 de agosto a las 21.30 horas.