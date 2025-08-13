Llegó hace menos de una semana y Marcos Rojo ya debutó en Racing

Después de una larga transacción, finalmente Gustavo Costas decidió poner a Marcos Rojo en el partido entre Racing y Peñarol. El defensor central y exjugador de Boca se metió dentro del campo de juego inmediatamente después de que Peñarol haya puesto el 1-0 parcial.

La decisión del cambio llamó la atención porque, en el momento que Racing necesitaba la igualdad, Gustavo Costas puso un defensor central. No obstante, también sumó a Torres para darle dos delanteros de nueve y, de esta manera, estar junto a Adrián Martínez en la delantera. Más allá de esta situación, la noticia es que Marcos Rojo debutó en el equipo académico y, como todo hacía preveer, no lo hizo con el apellido en su espalda.

