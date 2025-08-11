El plan de Racing para que Marcos Rojo sea habilitado y pueda jugar el Torneo Clausura

El plan de Racing para que Marcos Rojo sea habilitado para el Torneo Clausura.

Racing ya tiene un plan para que Marcos Rojo sea habilitado y pueda jugar el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, a pesar de que hoy el reglamento de la AFA no se lo permite. Es que, hasta el momento, el defensor de 35 años puede representar al equipo dirigido por Gustavo Costas en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina, pero no todavía en el máximo certamen nacional de la Primera División.

La cuestión es que el artículo 19.2 de la normativa de la Asociación del Fútbol Argentino indica que no pueden disputar el Clausura aquellos jugadores que hayan quedado en libertad de acción luego del 24 de julio a las 18 horas, como es el caso del ex Estudiantes de La Plata tras haber rescindido el contrato con Boca Juniors. No obstante, el club presidido por Diego Milito analiza dos alternativas por estas horas para torcer la situación: ceder a Santiago Quirós al exterior, o vender al extranjero a Marco Di Césare o a Nazareno Colombo.

Las dos ideas de Racing para que Rojo pueda jugar el Torneo Clausura

Préstamo de Quirós al exterior

La directiva de la institución de Avellaneda planea seriamente ceder al defensor de 22 años, surgido en las divisiones inferiores, para contar así con la chance de tener a Rojo disponible. Es que el juvenil quedó demasiado relegado en la consideración de Costas con la llegada del ex Selección Argentina, ya que tiene además por delante a Agustín García Basso y al propio Colombo para cubrir la posición de stopper por la izquierda en esa línea de tres o cinco hombres.

El cuerpo técnico considera que la superpoblación de futbolistas tampoco es positiva, por lo que a ambas partes les convendría una salida de Quirós. Es que el joven necesita también sumar la continuidad que no tendrá en esta temporada en la "Academia".

Venta de Colombo o Di Césare al extranjero

De no concretarse la chance de que Quirós se marche a otra liga, desde la dirigencia no descartan desprenderse definitivamente de uno de los dos centrales que tuvieron más minutos en la campaña pasada. Es que el reciente refuerzo Franco Pardo parece asentarse junto a Santiago Sosa y García Basso en la última línea, por lo que Colombo o Di Césare quedarán postergados también si el ex Unión de Santa Fe continúa en este alto nivel.

¿Por qué así quedaría habilitado Rojo en Racing?

El reglamento de la AFA es contundente en este sentido también: la única vía que le queda al cuadro de Avellaneda es un préstamo o venta al exterior, antes del 31 de agosto que cerrará el libro de pases, de un futbolista que haya firmado la planilla en al menos el 25% de los partidos oficiales de la última temporada. Con esta condición indispensable cumplen tanto Quirós como Colombo y Di Césare.