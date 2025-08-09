Racing no quiere perder a Rojo: el pedido de la dirigencia a Boca para poder inscribirlo

Racing se encontró con un problema con Rojo y no quiere perderlo: la medida urgente que tomó con Boca.

Cuando parecía que Racing sumaba como refuerzo a Marcos Rojo para el torneo local, todo se complicó de un momento a otro. Debido a una regla de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el jugador no pudo ser inscripto y la dirigencia de la "Academia" le hizo un pedido urgente a su par de Boca Juniors para que pueda quedar habilitado formalmente.

Horas después de rescindir su contrato y marcharse en conflicto con el "Xeneize", Rojo aceleró su llegada a la institución de Avellaneda para poder ser anotado en la lista de Copa Libertadores, sin embargo un obstáculo no calculado en Racing se desencadenó en el ámbito local.

Como la rescisión del vínculo sucedió luego del 24 de julio, fecha que la AFA fijó como límite para futbolistas libres, el artículo 19.2.4 del reglamento no permite que los jugadores que se desvincularon de sus equipos después de dicho día puedan ser anotados para torneos locales, por lo que Rojo no puede ser inscripto para el Torneo Clausura.

La propuesta que Racing le hizo a Boca por Marcos Rojo

Según revelaron ESPN y TyC Sports, ante este panorama, el presidente de Racing, Diego Milito, se comunicó con dirigentes de Boca para pedirles ayuda. En concreto, el ídolo de la "Acadé" solicitó a Boca anular el trámite de rescisión de contrato Rojo y cambiar la figura.

En caso de aceptar la propuesta, el jugador con pasado en la Selección Argentina volvería a tener un vínculo con el club "Azul y Oro" y, en ese nuevo escenario, Racing podría abrir una negociación a través de una venta o préstamo, lo que modificaría las condiciones y el jugador podría ser inscripto en la "Academia".

De acuerdo a información de dichos medios, los dirigentes de la institución "Xeneize" aún no contestaron de forma oficial al pedido, ya que deben asesorarse legalmente sobre el caso. Incluso, cabe recordar, el propio jugador ya se despidió del club y de los hinchas a través de un sentido mensaje en redes sociales, en el que también deslizó problemas internos.

En Racing confían en que el problema se solucionará en los próximos días, aunque también reconocieron que el error de no visuliazar el artículo 19.2.4 formó parte de una cuestión administrativa. Para colmo, este sábado, ambos clubes se enfrentan por la quinta fecha del torneo local en La Bombonera, lo que añade un condimento extra a la situación.

Qué dice el artículo de AFA

Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18.00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha.

El comunicado de Marcos Rojo para despedirse de Boca

Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.

Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.

Gracias por esta aventura inolvidable.

Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS.

Cuando juegan Boca vs Racing por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Boca Juniors y Racing Club se disputará el sábado 9 de agosto en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. La Liga Profesional confirmó que el encuentro tendrá lugar a las 16.30 , y será televisado por ESPN Premium.