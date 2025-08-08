Chau Chicho Serna: el ídolo rompió el silencio y reveló toda la verdad sobre su salida de Boca

Chau Chicho Serna: el ídolo reveló toda la verdad sobre su salida

Mauricio "Chicho" Serna no seguirá en Boca Juniors tras la disolución del Consejo de Fútbol y hace pocas horas compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que reveló todos los detalles sobre su salida. El exjugador que ganó todo con el conjunto "Azul y Oro" en su etapa como futbolista dejó de pertenecer a la institución luego de trabajar durante años junto a Juan Román Riquelme y compañía dando un paso al costado en un momento crítico. Luego de que se confirme la noticia de su desvinculación, el propio ex volante "Xeneize" habló al respecto.

A través de sus cuentas oficiales, Serna se despidió de los hinchas de manera emotiva y recibió tanto elogios -por su etapa como jugador-, como también críticas por su rol en la dirigencia. En la gran mayoría de las fotos que compartió se lo ve con los títulos conseguidos tales como la Libertadores o la Intercontinental. De hecho, uno de los hechos más importantes que vivió y remarcó en el posteo fue la histórica victoria contra el Real Madrid en Japón, donde le tocó ser parte de aquel equipo comandado por Carlos Bianchi.

La triste carta de despedida del Chicho Serna de Boca

Solo falta despedirme de ustedes.

Queridos amigos, queridos hinchas: después de tantos años de dedicación y compromiso, llegó el momento de decir adiós.

Boca ha sido mi hogar, mi familia. Cada momento vivido aquí ha sido inolvidable. Quiero agradecerles a todos por el apoyo, la confianza y su amistad.

Este sueño, que cientos de futbolistas anhelan cumplir (jugar en Boca, defender los colores del más grande) vaya uno a saber por qué, gracia del destino, se posó en mí regalándome una oportunidad que iluminó mis días de una manera colosal.

Tuve el privilegio de participar en una de las campañas más extraordinarias de la historia del club, de la mano de Carlos Bianchi y junto a futbolistas de la talla de Córdoba, Bermúdez, Palermo y del ídolo máximo Juan Román Riquelme, entre tantos compañeros maravillosos. Fui campeón de América, campeón del mundo, enfrentando nada menos que al Real Madrid con más de diez mil de ustedes que viajaron para acompañarnos a Japón. Ganamos torneos locales y otras competencias deportivas representando a este maravilloso escudo.

Queridos amigos, llegué a esta tierra Argentina, con el temor de quien desconoce cuál será su futuro, pero con la ilusión de hacer historia con estos colores. Gracias a su generosidad, a su apoyo y a su amor por Boca, he llegado hasta aquí junto a mi familia, con el corazón hinchado de orgullo y deseando que el amor mantenga a nuestra Colombia y nuestra Argentina unidas por siempre.

Hoy doy un paso al costado. No porque quiera alejarme del club, siempre estaré cuando me necesiten, me alejo porque di todo y más y no fue suficiente, porque mi amor por estos colores es muy grande y porque Boca siempre, siempre, estará por encima de todo.

Deseo de corazón que el futuro vaya muy bien y seguramente nos volveremos a encontrar, esta vez en las tribunas, alentando al más grande del mundo.

Con lágrimas en los ojos, pero con la fe de que todo va a estar bien, les digo:

hasta siempre. ¡Los quiero mucho!

Mauricio “Chicho” Serna

Los títulos conseguidos por Boca cuando Chicho Serna era parte del Consejo de Fútbol

Superliga 2019/2020.

Copa Diego Armando Maradona 2020.

Copa Argentina 2021.

Copa de la Liga Profesional 2022.

Liga Profesional 2022.

Supercopa Argentina 2023.

Los números del Chicho Serna como jugador en Boca