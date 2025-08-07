Boca acelera por refuerzos: ofertó millones de dólares por una figura del fútbol argentino

Boca Juniors va por más en el mercado de pases: Riquelme inició negociaciones por una figura del fútbol argentino.

En Boca Juniors los cambios no sólo se se buscan con la disolución del Consejo de Fútbol, sino que también insiste con la llegada de refuerzos en el mercado de pases. A dos días de recibir a Racing, el "Xeneize" realizó una oferta de millones de dólares por Santiago Ascacibar, figura y capitán de Estudiantes de la Plata, por el que incluyó en la negociación el pase de Marcos Rojo.

Según reveló ESPN este jueves 7 de agosto del 2025, el presidente Juan Román Riquelme se comunicó en las últimas con su par del "Pincha", Juan Sebastián Verón, para harcele saber su interés por el volante de 28 años. La propuesta, de 2.5 millones de dólares más la ficha de Rojo, fue rechazada por Estudiantes, ya que resultó escasa desde lo económico.

Cabe recordar que el defensor central, de 35 años y que participó en dos Mundiales con la Selección Argentina, continúa entrenándose apartado del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo. Hasta el momento, no hubo avances con la dirigencia para rescindir el contrato, que vencerá el próximo 31 de diciembre. Si bien el conjunto de La Plata tuvo conversaciones para hace algunas semanas para concretar su regreso al club, finalmente no se llegó a un acuerdo.

Ascacibar, por su parte, ya había sido tentado por la institución "Azul y Oro" a comienzos del 2025, cuando el entrenador era Fernando Gago. Sin embargo, en aquel momento, el versatil mediocampista decidió quedarse en el "León". A falta de poco más de tres semanas para que cierre el libro de pases, no parece sencillo que Estudiantes deje ir a un jugador tan importante como es "Ruso" Ascacibar en el esquema de Eduardo Domínguez.

Los números de Ascacíbar en su carrera

Partidos: 314.

Goles: 19.

Asistencias: 9.

Títulos: 3.

Los cambios en Boca con el Consejo de Fútbol

Luego de los rumores de la disolución del Consejo de Fútbol, tanto Mauricio "Chicho" Serna como Raúl Cascini no seguirán en la institución, en cambio Marcelo "Chelo" Delgado continuará en su cargo. A través de un escrito en redes sociales, el "Xeneize" destacó el trabajo de ambos en estos años en los que además de que se cosecharon varios títulos hubo futbolistas de inferiores que alcanzaron la Primera División, desde el arribo de Jorge Amor Ameal a la presidencia en 2019.

Los problemas que vive Boca en estos días tras los 11 partidos sin ganar, las eliminaciones en Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Argentina y el flojo momento en el Torneo Apertura derivaron en las decisiones de los exjugadores campeones de todo con la "Azul y Oro".

Cuándo juegan Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025

El partido se disputará el sábado 9 de agosto en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. La Liga Profesional confirmó que el encuentro tendrá lugar a las 16:30 horas, y será televisado por ESPN Premium.