Chau Boca: Riquelme aprobó la salida de dos jugadores del plantel de Russo ahora

Chau Boca: Riquelme aprobó la salida de dos jugadores ahora mismo

En Boca Juniors continúa la crisis institucional, después de que el equipo comandado por Miguel Ángel Russo acumule un total de once partidos sin ganar siendo la peor racha de su historia. Por este motivo, Juan Román Riquelme tomó una terminante decisión con dos futbolistas del plantel horas antes del clásico ante Racing. Si bien estaba estipulado que no sigan en el club, ahora la situación empeoró y los protagonistas tendrían las horas contadas en el "Xeneize".

Los apuntados por la dirigencia a emigrar del elenco de La Ribera son Marcos Rojo y Cristian Lema, los experimentados zagueros que ya no son tenidos en cuenta por "Miguelo" pero a los que ahora definitivamente les cerraron las puertas. A su vez, Marcelo Saracchi atraviesa una situación similar y es otro de los que no continuará en la institución. Sin embargo, la determinación del mandamás tiene que ver con los centrales y las reuniones que mantuvo con los representantes de ambos.

Rojo y Lema, con las horas contadas en el Boca de Russo

Según trascendió, el Consejo de Fútbol habló con los manager de los jugadores con el objetivo de concretar sus respectivas salidas, aún sabiendo que les quedan seis meses de contrato. Si bien hasta el momento no hubo ofertas, la dirigencia estaría dispuesta a "liberarlos" antes de que finalice el vínculo y de esta manera quedarían en libertad de acción. Mientras tanto, se especula con que Estudiantes de La Plata podría avanzar por Rojo, aunque todavía no hubo intenciones por parte del club que preside Juan Sebastián Verón. Por parte de Lema, aún no hay novedades de dónde seguiría su carrera una vez que salga del "Xeneize".

En cuanto a Saracchi, Russo lo "limpió" de la concentración y el lateral pidió la recisión de la situación contractual que todavía lo une a Boca, lo cual rápidamente recibió la respuesta negativa de Román y compañía. La dirigencia no permitirá que el exhombre de River rescinda y esperará que llegue una oferta para comprarlo u otra con un préstamo con opción de compra. De esta manera, ahora dependerá de otro equipo realizar un ofrecimiento para llevarse al uruguayo que llegó al conjunto "Azul y Oro" a mediados del 2023 de la mano de Jorge Almirón, con quien disputó la olvidable final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Marcos Rojo está a un paso de dejar Boca por decisión de Juan Román Riquelme

Los números de Marcos Rojo en Boca

Partidos jugados : 118.

: 118. Goles : 9.

: 9. Títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga Profesional 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Las estadísticas de Lema en Boca

Partidos jugados : 34.

: 34. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 2.

Los números de Saracchi en Boca

Partidos jugados : 52.

: 52. Goles : 4.

: 4. Asistencias: 5.

El fixture del Boca de Russo en el Torneo Clausura