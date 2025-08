El hijo de Miguel Russo rompió el silencio sobre la salud del DT de Boca: "Se hablan"

El hijo de Miguel Ángel Russo rompió el silencio sobre la salud del DT de Boca.

El hijo de Miguel Ángel Russo, Ignacio "Nacho" Russo, rompió el silencio acerca del delicado estado de salud del entrenador de Boca Juniors. El centrodelantero de Tigre se refirió a uno de los temas más delicados de la actualidad en el fútbol argentino, ya que se observó a "Miguelo" con serias dificultades para caminar, bajarse del micro y subir las escaleras.

Sin embargo, el goleador del "Matador" llevó tranquilidad acerca de la situación por la que transita el director técnico de 69 años. Durante la entrevista con DSports Radio (FM 103.1), el joven aclaró que su padre "está bien" y manifestó que los rumores al respecto entre los hinchas se tratan simplemente de cuestiones vinculadas al "mundo Boca".

El hijo de Miguel Russo aclaró que el DT de Boca está bien: "Contento, feliz"

"Nacho" Russo declaró a pura sinceridad: "Mi papá está bien de salud, está contento, está feliz". Al mismo tiempo, aseveró que "se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así...". El centrodelantero insistió: "Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo". Por último, en plena crisis del "Xeneize" con once partidos oficiales sin victorias en la antesala al clásico ante Racing en La Bombonera, el futbolista opinó que el conjunto de su padre "tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen".

Los números de Russo como DT de Boca en su tercer ciclo

7 partidos oficiales.

Sin victorias.

4 empates.

3 derrotas.

6 goles a favor.

9 goles en contra.

Sin títulos conseguidos.

Las estadísticas de Nacho Russo en Tigre

23 encuentros en el 2025.

7 goles.

4 asistencias.

Sin campeonatos obtenidos.

El consejo de Diego Latorre a Russo ante la crisis de Boca

"Tiene que empezar a gestionar, no sólo deportivamente, psiciológicamente y prevenir conflictos", soltó "Gambeta" en F90 (ESPN). Por otro lado, habló de lo sucecdido con Merentiel en la derrota post 1 a 0 ante Huracán donde el delantero vivió un momento incómodo. "Cuando un jugador se va antes de una práctica es porque hay cosas que no se dijeron. Hay muchas cuestiones casi de indeferencia con e jugador, como está Boca hoy no puede rendir", agregó el exjugador.

A su vez, se dirigió a Russo directamente y le dijo que: "La cuestión es anímica. Si no estás bien, no podés jugar al fútbol. Tiene que haber un ambiente agrandado y feliz. Boca debe solucionar sus problemas anímicos".Por último, mencionó que tanto Exequiel "Changuito" Zeballos como Milton Delgado son piezas importantes en el plantel y sostuvo que "no pueden desaparecer...".