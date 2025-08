Así está hoy Guillermo Marino, el exjugador y campeón con Boca

Guillermo Marino dejó atrás una larga carrera como futbolista cuando colgó los botines en 2015 tras su último paso por Atlético de Rafaela, pero continúa ligado al deporte desde otro rol. Por supuesto, no quedaron atrás los títulos que consiguió con la camiseta de Boca Juniors entre 2005 y 2007 para luego volver en 2009. Sin embargo, lo que llamó la atención más de una vez en las redes fue su cambio con respecto al jugador que nació futbolísticamente en Newell's Old Boys de Rosario.

A los 44 años, el exvolante nacido en Los Surgentes, Córdoba, es parte del cuerpo técnico de un seleccionado sudamericano con el que logró la clasificación al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. En sus diferentes posteos mostró imágenes de su trabajo junto al resto del equipo de trabajo con el que ya consiguió el mencionado objetivo y va por más. Claro que ya no es el mismo que alguna vez vistió la diez del "Xeneize" en la espalda.

Qué es de la vida de Guillermo Marino, el exjugador y campeón con Boca

El ex mediocampista cordobés es el ayudante de campo de Sebastián Becaccece en la Selección de Ecuador, la cual ya tiene el pasaje asegurado para la Copa del Mundo que tendrá lugar el año próximo. Cabe destacar que el cuerpo técnico asumió en agosto del 2024 y en 10 partidos cosecharon 4 triunfos, 5 empates y una derrota. Ahora se preparan para afrontar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre donde se verán las caras contra Paraguay en condición de visitante (jueves 04/09) y ante Argentina cinco días más tarde.

Con respecto a su carrera como futbolista, surgió de la "Lepra" y pasó por varios clubes, tales como Tigres de México, Universidad de Chile, Boca Unidos y Atlético Rafaela. Con más de 300 partidos jugados y poco más de 30 goles, Marino levantó varios trofeos en algunas de las mencionadas instituciones y los más importantes fueron tanto con el "Xeneize" como con el conjunto trasandino. Ahora su presente es muy diferente, aunque busca hacer historia con la "Tri" de la mano de su compañero, con quien ya trabajó en Defensa y Justicia, Independiente, Racing y el Elche de España.

Guillermo Marino es parte del cuerpo técnico de Sebastián Becaccece en la Selección de Ecuador

Los números de Marino con la camiseta de Boca

Partidos jugados : 59.

: 59. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: Torneo Apertura 2005, Torneo Clausura 2006, Copa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2006 y Copa Libertadores 2007.

La historia paranormal que inventó Marino para no ser multado

En su paso por la Universidad de Chile, donde ganó cinco títulos, llegó más tarde de lo habitual a una práctica y no dudó en inventar una vivencia por demás particular. Su entonces compañero Gustavo Lorenzetti lo reveló poco después y contó que el exvolante de Boca afirmó que "estaba perdido y lo secuestraron los extraterrestres. Explicó que te toman el alma, te la analizan y en el camino te van cuidando". Luego, el protagonista en cuestión asumió que fue una broma que hizo para no pagar la multa.