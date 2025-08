Sorpresa en Boca: Miguel Russo piensa en 2 cambios inesperados contra Racing

Russo analiza sorpresivos cambios en Boca vs. Racing.

Miguel Ángel Russo piensa en dos cambios inesperados en Boca Juniors para recibir a Racing en La Bombonera. El entrenador del "Xeneize" podría volver a colocar como titulares a jugadores que estaban relegados en búsqueda de cortar la racha negativa histórica de once partidos oficiales sin victorias, la más larga en el club de La Ribera.

Los futbolistas en cuestión son nada menos que Kevin Zenón y Brian Aguirre, los extremos que habían perdido demasiado terreno en la consideración del director técnico en los encuentros más recientes. "Miguelo" realiza modificaciones permanentemente porque el conjunto azul y oro no encuentra el rumbo, aunque por primera vez en este caso tuvo dos semanas de trabajo para llegar mejor al compromiso frente a la "Academia". Por lo tanto, podrían salir Tomás Belmonte y Alan Velasco de la alineación.

La formación que probó Russo de cara a Boca vs. Racing

Con un esquema claro de un 4-4-2, el DT del "Xeneize" practicó en el predio de Ezeiza con Leandro Brey; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Kevin Zenón; Milton Giménez y Miguel Ángel Merentiel. De cualquier manera, el arquero frente a la "Acadé" sería Agustín Marchesín, en tanto que efectivamente Giménez reemplazaría a Edinson Cavani en el once inicial en La Bombonera.

Zenón podría volver a ser titular en Boca vs. Racing.

Los números de Zenón en Boca

72 partidos oficiales.

10 goles.

7 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

Las estadísticas de Aguirre en Boca

26 encuentros.

3 tantos.

Sin asistencias.

Sin campeonatos obtenidos.

¿Cuándo juegan Boca vs. Racing?

El clásico en La Bombonera, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino, se llevará a cabo el sábado 9 de agosto desde las 16.30 horas.

La recomendación de Diego Latorre a Russo ante la crisis de Boca

"Tiene que empezar a gestionar, no sólo deportivamente, psiciológicamente y prevenir conflictos", soltó "Gambeta" en F90 (ESPN). Por otro lado, habló de lo sucecdido con Merentiel en la derrota post 1 a 0 ante Huracán donde el delantero vivió un momento incómodo. "Cuando un jugador se va antes de una práctica es porque hay cosas que no se dijeron. Hay muchas cuestiones casi de indeferencia con e jugador, como está Boca hoy no puede rendir", agregó el exjugador.

A su vez, se dirigió a Russo directamente y le dijo que: "La cuestión es anímica. Si no estás bien, no podés jugar al fútbol. Tiene que haber un ambiente agrandado y feliz. Boca debe solucionar sus problemas anímicos".Por último, mencionó que tanto Exequiel "Changuito" Zeballos como Milton Delgado son piezas importantes en el plantel y sostuvo que "no pueden desaparecer...".