El impensado consejo de una figura de ESPN a Russo por la crisis en Boca: "Prevenir"

El impensado consejo de una figura de ESPN a Russo por la crisis en Boca

Boca Juniors lleva 11 partidos sin ganar y la situación es realmente preocupante para el cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo. A raíz de esto, un integrante de ESPN F90, el ciclo deportivo de televisión que se emite de lunes a viernes, le dejó un inesperado consejo al reconocido DT días antes del clásico contra Racing. Con sus palabras no sólo opinó de lo que el técnico "Xeneize" tendrá que hacer para recuperar el nivel de sus dirigidos, sino también de lo que se viene.

Se trata de Diego Latorre, exjugador del conjunto "Azul y Oro" que hoy forma parte de la señal de Disney junto a Sebastián "Pollo" Vignolo. En este caso, fue sumamente crítico y se refirió a los puntos bajos del equipo de "Miguelo". La primera revancha será ante la "Academia" el próximo sábado 9 de agosto desde las 16.30 en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura, donde no la pasaron nada bien tras el debut y hasta se despidieron tempranamente de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán.

El consejo de Latorre a Russo en plena crisis de Boca

"Tiene que empezar a gestionar, no sólo deportivamente, psiciológicamente y prevenir conflictos", soltó Latorre en F90. Por otro lado, "Gambeta" habló de lo sucecdido con Miguel Merentiel en la derrota pot 1 a 0 ante Huracán donde el delantero vivió un momento incómodo. "Cuando un jugador se va antes de una práctica es porque hay cosas que no se dijeron. Hay muchas cuestiones casi de indeferencia con e jugador, como está Boca hoy no puede rendir", agregó el exjugador.

A su vez, se dirigió a Russo directamente y le dijo que: "La cuestión es anímica. Si no estás bien, no podés jugar al fútbol. Tiene que haber un ambiente agrandado y feliz. Boca debe solucionar sus problemas anímicos".Por último, mencionó que tanto Exequiel "Changuito" Zeballos como Milton Delgado son piezas importantes en el plantel y sostuvo que "no pueden desaparecer",

Diego Latorre aconsejó a Miguel Ángel Russo por la crisis en Boca

Los números de Diego Latorre jugando en Boca

Partidos jugados : 242.

: 242. Goles : 77.

: 77. Títulos: Supercopa Sudamericana 1998 y Recopa Sudamericana 1999.

Latorre se perfila para su trabajo como DT

"Gambeta" asumirá por primera vez en un equipo y lo confirmó al aire en el ciclo deportivo de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas. El exfutbolista tomará las riendas de uno de los participanes de la Copa Potrero, el certamen organizado por Sergio "Kun" Agüero que tanta polémica generó en 2024. Este año también se desarrollará, Latorre formará parte como entrenador y no dudó en contarlo en vivo para sorpresa de sus compañeros.

"Es mí primera experiencia y va a ser en la Copa Potrero en un equipo que juega mí hijo así que no puede haber conflictos", esbozó "Gambetita" acerca de su participación en este campeonato que hace algunos meses ganó La Crema, el equipo del streamer Markito Navaja en el que se desempeñaban Mauro Zárate y Brian Fernández entre otros. En esta ocasión, el panelista de F90 será el técnico de La Jaula y aseguró que está "buscando un ayudante de campo" para que trabaje con él en el torneo.