Yanina y Diego Latorre están en la mira de la prensa de espectáculos.

Yanina Latorre está en el centro de la farándula en estos días debido a los fuertes rumores de una nueva infidelidad por parte de su esposo, Diego Latorre. Años después del escándalo con Natacha Jaitt, Fernanda Iglesias dio a conocer que el exfutbolista tendría una amante y la semana que viene Yanina se irá de Argentina.

Iglesias reveló un audio que le envió la supuesta amante de Diego Latorre, en el que la mujer de 56 años reveló que conoció al deportista en Bariloche y que se habrían vuelto a ver hace poco. Si bien Yanina Latorre asegura que su esposo niega eso y no cree en lo que afirma Fernanda, la próxima semana se irá del país: se trata de unas vacaciones que la conductora tenía programadas desde antes de este escándalo, un viaje al que también irían su marido e hijos.

"¿Cómo estás? Te dejo audio porque me da un poco de miedo contarte la historia. Soy una docente, tengo perfil bajo. Nada más lejos de lo que están acostumbrados en la farándula. Nos conocimos en Bariloche, en quinto año", fueron las palabras de la mujer que alega haber sido amante de Diego Latorre, en diálogo con Fernanda Iglesias. La periodista contó que la infidelidad a Yanina Latorre se habría consumado en un hotel de Avenida del Libertador, en Buenos Aires.

La respuesta de Yanina Latorre tras conocer la noticia de su esposo Diego

"Esto te grafica. Vos sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un tema con eso y creés que a mí me pasa lo mismo. Me chupa tres huevos", soltó Yanina Latorre tras los dichos sobre su esposo. Y agregó: "En lugar de hablar de mí, le buscás mierda a Diego. ¿Sabés por qué? Porque yo estoy acá y vos estás en tu casa, seguramente mirándome, y ahora vas a hacer más historias para los 100 mil seguidores que tenés, porque no llegaste a nada por algo.Sabiendo que hay chicos en el medio, hay hijos. Cuando empecé a ver a mi vieja preocupada, Lola preocupada, a Diego, dije, no, esto lo freno, hablando, dando la cara, yo no la voy a llamar a ella. Creo que en el ambiente hay códigos. Y aparte empezó, tengo un audio, tengo un video, ahora voy a subir, ella sola se manda al frente".