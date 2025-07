Yanina y Diego Latorre estarían en un nuevo conflicto marital.

Yanina y Diego Latorre están de nuevo en el foco de la prensa de chimentos, dado que se conoció que el exfutbolsita habría sido infiel una vez más a su esposa. La periodista Fernanda Iglesias mostró chats y capturas de pantalla que avalarían su información sobre el vínculo extramatrimonial del padre de Lola y Dieguito Latorre.

Iglesias dio a conocer lo que le dijo la mujer en cuestión, de 56 años, en un audio en el que reveló que conocería a Diego Latorre desde su adolescencia. "¿Cómo estás? Te dejo audio porque me da un poco de miedo contarte la historia. Soy una docente, tengo perfil bajo. Nada más lejos de lo que están acostumbrados en la farándula. Nos conocimos en Bariloche, en quinto año", comienza la presunta amante del esposo de Yanina Latorre.

Fernanda Iglesias aseguró que el lugar utilizado por Diego Latorre para consumar con su amorío de la adolescencia habría sido un hotel ubicado en Avenida del Libertador, en CABA. Al mismo tiempo, la periodista mostró una captura de pantalla de su supuesto chat con el exfutbolista, en el que él le pedía hablar por teléfono y ella accedió, lo que involucraría aún más al deportista con este escándalo.

La reacción de Yanina Latorre ante los rumores de infidelidad de su esposo Diego

"Esto te grafica. Vos sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un tema con eso y creés que a mí me pasa lo mismo. Me chupa tres huevos", comenzó Yanina Latorre en su programa de América TV. Y sumó: "En lugar de hablar de mí, le buscás mierda a Diego. ¿Sabés por qué? Porque yo estoy acá y vos estás en tu casa, seguramente mirándome, y ahora vas a hacer más historias para los 100 mil seguidores que tenés, porque no llegaste a nada por algo.Sabiendo que hay chicos en el medio, hay hijos. Cuando empecé a ver a mi vieja preocupada, Lola preocupada, a Diego, dije, no, esto lo freno, hablando, dando la cara, yo no la voy a llamar a ella. Creo que en el ambiente hay códigos. Y aparte empezó, tengo un audio, tengo un video, ahora voy a subir, ella sola se manda al frente".