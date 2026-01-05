Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la primera semana de enero 2026

A cuánto está el dólar esta semana

El dólar más barato este lunes 5 de enero, luego de las fiestas de Navidad y fin de año, es el dólar oficial que se ubica en $1.492, luego del cambio de régimen cambiario. En tanto, el dólar MEP y el dólar blue se ubican por encima de los $1.500.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación .

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.

Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares. Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

Cuál dólar es más barato tras el cambio de régimen cambiario

El nuevo esquema cambiario

El Banco Central ya puso en marcha el nuevo esquema que prevé una devaluación en línea con la inflación a partird e este mes.El régimen de flotación entre bandas: a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2) --es decir, la de dos meses previos--", señala el comunicado.

"Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio", explica la entidad que conduce Santiago Bausili.

La medida busca mejorarle la competitividad al peso, en medio de profundas y variadas críticas de bancos, inversores y economistas por el atraso cambiario. Actualmente, las bandas se actualizan a un ritmo de 1% mensual, pero ahora será en el porcentaje de inflación (tomando la de dos meses atrás), con una inflación que oscila entre 2%y 3%; con lo que mes a mes pierde valor de poder de compra frente a la suba de precios.