Latorre anunció que será DT y sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN F90: "El equipo"

Diego Latorre sorprendió al mundo del fútbol en las últimas horas con un sorpresivo anuncio acerca de su futuro. El exjugador de Racing Club y Boca Juniors aprovechó su espacio como panelista en ESPN F90 en la TV para lanzar una confirmación que impactó a todos en el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. Por supuesto, sus dichos se hicieron rápidamente virales en las redes sociales y más aún teniendo en cuenta el tema del que habló.

Es que "Gambeta" asumirá por primera vez en un equipo y lo confirmó al aire en el ciclo deportivo de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas. El exfutbolista tomará las riendas de uno de los participanes de la Copa Potrero, el certamen organizado por Sergio "Kun" Agüero que tanta polémica generó en 2024. Este año también se desarrollará, Latorre formará parte como entrenador y no dudó en contarlo en vivo para sorpresa de sus compañeros.

Latorre anunció en ESPN que será DT en la Copa Potrero y sorprendió al Pollo Vignolo

"Es mí primera experiencia y va a ser en la Copa Potrero en un equipo que juega mí hijo así que no puede haber conflictos", esbozó "Gambetita" acerca de su participación en este campeonato que hace algunos meses ganó La Crema, el equipo del streamer Markito Navaja en el que se desempeñaban Mauro Zárate y Brian Fernández entre otros. En esta ocasión, el panelista de F90 será el técnico de La Jaula y aseguró que está "buscando un ayudante de campo" para que trabaje con él en el torneo.

Los equipos confirmados hasta el momento para la Copa Potrero

Los números de Diego Latorre como futbolista

Clubes : Boca Juniors; Fiorentina de Italia; Tenerife y Salamanca de España; Racing Club, Cruz Azul, Atlético Celaya, Dorados de Sinaloa y Alacranes de Durango de México; Rosario Central, Chacarita y Comunicaciones de Guatemala.

Partidos jugados : 574.

: 574. Goles : 177.

: 177. Títulos: Supercopa Sudamericana 1989, Recopa Sudamericana 1990 y Copa Máster 1992 con Boca Juniors; Liga Nacional de Guatemala 2003 con Comunicaciones y Ascenso MX con Dorados de México 2003. A su vez, ganó la Copa América con la Selección Argentina en 1991.

Vignolo sorprendió a Latorre y lo dejó en el piso

A modo de broma por la relación de larga data entre el exfutbolista y su esposa Yanina Latorre, con quienes tiene confianza, el relator lanzó directamente enfrente del exjugador que "a ver, el tiempo pone las cosas en su lugar...". Al mismo tiempo, recordó que "la verdad que en aquel momento, Gambeta era más fachero, entonces Yanina cayó y se enamoró de él". Sin embargo, opinó: "Yo lo que le digo a Diego es que hoy, si van caminando por el Alcorta, vienen caminando Diego y Yanina, y Diego la encara... Yanina no le daría bola". "No tiene chances, ¡cero chances!", acotó Bulos de fondo. Convencido, el "Pollo" Vignolo reiteró sobre Latorre que "hoy no tendría chances con su mujer".

"Pero pará, ¡ponele que vayas vos por el shopping! Soltero, y Yanina soltera. ¿A vos de te daría bola?", se defendió el exatacante. "No, no, pero me miraría... A vos ni te miraría", sostuvo Vignolo. "Ah, estás diciendo que vos sos más fachero que yo", le contestó Diego, incrédulo. "Y... Otra onda. Yanina hoy ya no... Te pasó por arriba", chapeó el relator. "Pero pará, ¿yo tendría alguna chance?", preguntó el "Negro" finalmente. "El chofer de Yanina", lo cruzó el "Pollo" con una sonrisa para terminar.