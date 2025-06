Phil Foden tuvo inesperadas palabras sobre Diego Armando Maradona: "You tube"

Uno de los mejores jugadores de la actualidad, Phil Foden, sorprendió al nombrar a uno de sus gandes ídolos históricos. Lejos de elegir a un futbolista europeo o, incluso, de nombrar a alguno de su época, el jugador del Manchester City destacó al jugador más importante de la historia mundial.

Al ser consultado sobre quién le parecía uno de los grandes jugadores de la historia, Phil Foden respondió que entre los mejores futbolistas de la historia o, en realidad, uno de los que más le llamó la atención es nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Sorprendió a muchos fue su elección: no se inclinó ni por Messi ni por Ronaldo, sino que su preferencia fue hacia Diego Maradona. “Seguramente con Diego Armando Maradona. Me gusta ver sus mejores jugadas en YouTube”, aseguró el joven futbolista de 25 años, oriundo de Stockport. Además, añadió: “Disfruto viendo cómo llevaba el balón al pie y todos los goles que marcó en los mundiales. Me hubiese encantado entrenar con él y comprobar de qué era capaz”.