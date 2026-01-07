Trucos para reducir los riesgos de accidentes en las rutas.

Llegan las vacaciones y con ello se incrementan considerablemente los viajes en las rutas. Lamentablemente, también crecen los accidentes de tránsito que en el 2025 tuvieron una mortalidad alta. Por este motivo, es importante tener en cuenta algunos puntos claves para reducir los riesgos.

En ese sentido, los expertos recalcan que reforzar la seguridad en la ruta se vuelve clave: revisar el estado del vehículo, respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable son medidas simples que pueden marcar la diferencia.

“Durante los viajes de verano, los riesgos más frecuentes en la ruta suelen estar asociados a fallas mecánicas, distracciones al volante, cansancio, exceso de velocidad y fenómenos climáticos como lluvias intensas o niebla. A esto se suma el mayor flujo vehicular, especialmente en horarios pico y accesos a destinos turísticos", afirmó Daniel Telmo, Analista en Educación y Seguridad Vial de La Segunda Seguros.

En esa línea, agregó: "La buena noticia es que la mayoría de estos riesgos pueden minimizarse si se toman decisiones responsables antes y durante el viaje, priorizando siempre la seguridad propia y la de quienes comparten la ruta".

Las recomendaciones para salir seguros a la ruta

Respecto de la seguridad, el analista recomienda hacerse cuatro preguntas para estar seguros a la hora de viajar:

¿Qué se debe revisar en el vehículo antes de salir? Frenos, luces, funcionamiento del limpiaparabrisas, nivel de aceite, estado y presión de los neumáticos, además del balanceo y la alineación de las ruedas. También es imprescindible verificar la rueda de auxilio, la misma debe estar en condiciones de uso y con la presión igual a la de los otros neumáticos.

¿Qué elementos de emergencia básicos se deben llevar en el auto? Gato y llave correspondiente, balizas, botiquín, matafuego con fecha vigente, agua, linterna y celular con números de emergencia.

¿Qué se debe tener en cuenta si van a manejar dos o más personas? Tener el carnet de conductor vigente ya que antes se pedía la cédula azul para conducir un vehículo de otra persona. El trámite para agregar personas autorizadas para conducir es virtual. Además, la documentación exigible es: DNI, Licencia Nacional de Conducir, Comprobante de seguro vigente, Constancia de RTO / VTV - Cédula verde (física o digital) –y chapas patentes en buen estado y visibles.

¿Cuál es el seguro adecuado para viajar dentro y fuera del país? El seguro contra terceros es obligatorio para todos los automovilistas y permite responder ante daños a otras personas o vehículos. En el caso de viajes a países limítrofes, es necesario disponer de un seguro con cobertura Mercosur. Tener la documentación en regla y la póliza vigente evita sanciones, al mismo tiempo que brinda respaldo económico y legal ante situaciones imprevistas en la ruta.

Otro punto muy importante a tener en cuenta es evaluar las condiciones climáticas y planificar descansos obligatorios, realizando paradas cada 2 horas o 200 kilómetros recorridos, con pausas mínimas de 15 minutos, y conduciendo como máximo 8 horas para evitar la fatiga y la pérdida de concentración.