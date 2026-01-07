Martín Demichelis protagonizó un escándalo en Uruguay.

Desde que confirmó su separación de Evangelina Anderson, Martín Demichelis no logra salir del radar mediático. Rumores de infidelidad, versiones cruzadas sobre su vínculo con sus hijos y el inicio de una nueva relación sentimental fueron construyendo un clima de exposición permanente. En ese contexto, un episodio ocurrido en las últimas horas volvió a ubicarlo en el centro de la polémica.

La escena tuvo lugar en José Ignacio, más precisamente en el balneario La Susana. Allí, Demichelis compartía un almuerzo con un grupo numeroso cuando una discusión con su acompañante —una mujer identificada como Micaela— alteró por completo la tranquilidad del lugar. Según testigos, la tensión fue en aumento hasta que ella se levantó abruptamente de la mesa y se dirigió sola hacia el estacionamiento.

Minutos después, el ex entrenador de River Plate fue tras ella con la intención de frenar su salida. Lo que siguió ocurrió lejos del restaurante, pero a la vista de varias personas. De acuerdo con los relatos que circularon, la discusión continuó dentro de una camioneta gris, donde Demichelis se habría subido del lado del acompañante para intentar recomponer la situación.

Los detalles de la pelea de Martín Demichelis y su nueva novia

Las imágenes que comenzaron a circular muestran un momento de alta tensión. “En un momento, él se le tira encima y ella lo saca”, describieron en Puro Show, donde se dieron a conocer los detalles. Según el conductor del ciclo, hubo gritos, forcejeos e insistencias que llamaron la atención de quienes se encontraban en el lugar, al punto de que debió intervenir la seguridad del balneario.