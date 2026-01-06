Evangelina Anderson habló de su relación con Ian Lucas: "Somos..."

Evangelina Anderson habló de su vínculo con Ian Lucas.

MasterChef Celebrity Argentina 2025-26 está dando lugar a muchas interacciones que fascinaron a los espectadores. De entrada, lo que más curiosidad generó fue cómo iba a ser la dinámica entre Wanda Nara (conductora del ciclo) y Maxi López. Más adelante, Andy Chango y "Momi" Giardina conformaron un duo que solo la eliminación de esta última los pudo separar, regalando en el proceso muchas risas a la audiencia. Sin embargo, si hay un binomio que acaparó la atención fue el de Ian Lucas y Evangelina Anderson... ¿con algo más que solo compañerismo?

Con el correr de los programas, su acercamiento fue cada vez más notorio y los rumores sobre un posible romance comenzaron a aflorar. Lejos de esquivarle a esto, ambos optaron por dar más sustento a las teorías: este último domingo, por ejemplo, el influencer llevó en andas a la modelo; le puso anillos para "que se los cuide" y hasta le prometió cederle su lugar en el balcón si se lo ganaba. Esto motivó a que más programas de espectáculos centraran su atención en ellos, a tal punto que desde Sálvese Quien Pueda decidieron encarar a la expareja de Martín Demichelis.

Ian Lucas y Evangelina Anderson se muestran muy unidos desde hace varios programas.

¿Qué dijo Evangelina Anderson sobre su relación con Ian Lucas?

El movilero de SQP entrevistó a la participante y le consultó respecto a su vínculo con Ian Lucas, teniendo en cuenta que Yanina Latorre confirmé que hay interés de ambas partes. "Todo el mundo confirma, pero nosotros somos funcionales al show, somos compañeros", señaló la exvedette. En esa misma línea, aseguró que "sirve ese jueguito", que "está bueno" y que lo siguen, pero negó rotundamente que esto implique un amor real.

Horas más tardes, una historia subida por Ian Lucas a Instagram encendió todas las alarmas, al asegurar que su vida "no es un show, lo que ven es lo que soy" y que "siempre va a ser el mismo".