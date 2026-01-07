Becas Progresar de ANSES: monto y cuándo cobro en enero 2026

Cómo cobrar la Beca Progresar en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026, una información clave para miles de estudiantes que dependen del programa para sostener su trayectoria educativa. El calendario se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Además de las fechas de cobro, el inicio del año trae definiciones relevantes sobre montos vigentes, retenciones, cuotas estímulo y pagos pendientes para quienes se inscribieron durante 2025. Todos estos puntos resultan centrales para anticipar cuánto dinero se acreditará efectivamente en enero.

Monto confirmado a cobrar Becas Progresar

Cuándo cobro Becas Progresar en enero de 2026

Según el cronograma confirmado por ANSES, el pago de las Becas Progresar se realizará de la siguiente manera:

Lunes 12 de enero : DNI terminados en 0 y 1

Martes 13 de enero : DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 14 de enero : DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15 de enero : DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Si bien estas fechas aún pueden no figurar visibles en la plataforma Mi ANSES, los beneficiarios pueden confirmar si el pago está habilitado a través de la certificación negativa disponible en la web del organismo. Esta consulta permite anticipar la acreditación incluso antes de que el calendario aparezca cargado en el sistema.

Aumentos Becas Progresar

Cuál es el monto de Becas Progresar en enero

Durante enero de 2026, el monto mensual de Becas Progresar es de $35.000. Para los estudiantes universitarios y terciarios que se encuentran en su primer año dentro del programa, continúa vigente la retención del 20% sobre las cuotas mensuales regulares, que se liquida una vez acreditado el cumplimiento académico.

En paralelo, ANSES comenzó a pagar en enero parte de la retención acumulada durante 2025 a determinados beneficiarios, especialmente a quienes perciben la beca mediante billeteras virtuales. Este depósito adicional no alcanza a todos los titulares y depende de la situación administrativa y académica de cada estudiante.

Durante este mes también se acredita la segunda cuota estímulo para los estudiantes del nivel obligatorio que cumplieron con las actividades de extensión formativa, conforme a lo establecido en la Resolución 388/2025.

La cantidad de cuotas restantes depende del momento en que cada beneficiario se haya inscripto durante 2025:

Quienes se anotaron en marzo cobran en enero la cuota 10 y aún tienen pendientes las de febrero y marzo .

Los inscriptos en agosto perciben en enero la cuota 5 y les resta una última en febrero.

Estas cuotas estímulo no tienen retención, pero están sujetas al cumplimiento de los requisitos académicos, como la regularidad y la aprobación de materias.

Desde el programa recuerdan que para acceder al cobro total del beneficio es indispensable no adeudar materias del año en curso ni de ciclos anteriores.

Por último, el Ministerio de Capital Humano todavía no habilitó la inscripción a Becas Progresar 2026. No obstante, se espera que la convocatoria se abra con el inicio del nuevo ciclo lectivo, como ocurre habitualmente, y que se informen oportunamente los requisitos y plazos oficiales.