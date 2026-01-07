América se arrepintió: levantaron el programa y ahora podría volver en marzo

América volvería a la vida a otro programa.

En medio de los cambios de grilla que América TV implementó durante el cierre de 2025, un programa que se despidió de manera abrupta en diciembre podría tener una segunda oportunidad en la pantalla chica. En las últimas horas comenzó a circular la versión de que el canal estaría evaluando dar marcha atrás con una de sus decisiones más comentadas.

La información fue revelada por Leo Arias, periodista de Crónica TV y Net TV, quien aseguró que el ciclo tendría serias chances de regresar. “Programa de América que terminó… tiene chances importantes de volver en marzo”, anunció, encendiendo rápidamente las expectativas entre los seguidores del envío.

¿Cuál es el programa de América que podria volver?

El programa en cuestión es Pasó en América, el ciclo de espectáculos y actualidad que estuvo conducido por Sabrina Rojas y Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli. El envío finalizó el 30 de diciembre, en medio de una reestructuración de la programación, dejando a sus conductores y al equipo con la sensación de que el cierre había sido prematuro.

Pasó en América podría regresar.

Según trascendió, esa ilusión de regreso podría transformarse en realidad. De acuerdo a la información de Arias, las autoridades del canal estarían analizando el retorno del programa para los fines de semana, aunque todavía no hay definiciones oficiales ni confirmación sobre fechas concretas.

Por el momento, también se desconoce si, en caso de concretarse la vuelta, se mantendría la misma dupla conductora o si América optaría por relanzar el formato con algunas modificaciones y nuevas caras. Todo se encuentra en etapa de evaluación.

¿Cómo fue la despedida del ciclo?

La última emisión de Pasó en América estuvo cargada de emoción. Durante el programa del 30 de diciembre, Sabrina Rojas y Tartu Tartúfoli se despidieron del público recordando distintos momentos del ciclo y agradeciendo la oportunidad.

Tartu dejó un mensaje optimista que hoy cobra un nuevo sentido. “Esto es una fiesta, obvio que hay momentos de emoción, pero es como decimos, es un hasta luego, un paréntesis. Nos vamos bien arriba”, aseguró. Y la conductora cerró conmovida: “Los amo. Fue muy hermoso haber compartido todo esto con ustedes”.

Ahora, con la posibilidad concreta de un regreso en marzo, ese “hasta luego” podría convertirse en realidad. Mientras tanto, en América reina el hermetismo, pero todo indica que el canal estaría reconsiderando una decisión que generó ruido y que podría revertirse en los próximos meses.