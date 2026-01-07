Murió una figura del futsal brasileño tras un viaje con el plantel

Tristeza en el fútbol sala: el brasileño Alex Felipe falleció en Rusia tras sufrir una descompensación. El mundo del deporte despide a una figura de Brasil.

El fútbol sala atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Alex Felipe, destacado jugador brasileño de 32 años, quien falleció en Rusia luego de sufrir una descompensación cuando regresaba de un partido con su equipo. La noticia sacudió a la comunidad deportiva y provocó mensajes de despedida desde Brasil y Europa, donde el futsal despide a una de sus figuras más reconocidas.

Alex Felipe se encontraba en Rusia junto al Norilsk Nickel, club al que pertenecía desde 2020. Según informó su agencia, Deportes Wone, el futbolista sufrió una descompensación en el aeropuerto de Ukhta, donde el plantel se preparaba para abordar un vuelo rumbo a Moscú. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos presentes en el lugar, el desenlace fue fatal. El jugador perdió el conocimiento y los intentos de reanimación no lograron revertir la situación, generando un impacto inmediato entre compañeros, dirigentes y fanáticos.

La confirmación oficial y el contexto del episodio

La Federación Rusa de Fútbol Sala (RFU) brindó detalles sobre lo ocurrido y confirmó que el episodio tuvo lugar poco después de un encuentro correspondiente a la Copa de Rusia, disputado entre Norilsk Nickel y el Ukhta. Tras el partido, el plantel inició el traslado aéreo y fue allí cuando Alex Felipe comenzó a sentirse mal. Los profesionales de la salud intentaron reanimarlo con un desfibrilador, pero el fallecimiento fue constatado en el propio aeropuerto, una noticia que rápidamente recorrió el mundo del deporte.

El impacto internacional y el mensaje de la UEFA

La muerte del futbolista brasileño generó una ola de mensajes de condolencias en distintos puntos del planeta. La UEFA fue una de las primeras entidades en pronunciarse y recordó a Alex Felipe como campeón de la UEFA Futsal Champions League 2018/19, enviando su apoyo a familiares, amigos y compañeros en este momento de dolor.

El adiós del Corinthians y sus raíces en Brasil

El Sport Club Corinthians Paulista, institución donde Alex Felipe dio sus primeros pasos como profesional, también expresó su pesar. El club brasileño confirmó que el futbolista se descompensó en el aeropuerto y que, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Además, destacó la trayectoria que construyó a lo largo de los años, con pasos por Cascavel Futsal, Joinville, Inter Movistar de España y Sporting de Portugal. Desde Corinthians remarcaron su solidaridad con la familia y con toda la comunidad del futsal, que atraviesa un momento de duelo.

Una carrera marcada por títulos y prestigio

Alex Felipe dejó una huella profunda en el fútbol sala brasileño y europeo. En la temporada 2014-2015, defendiendo los colores de Inter Movistar, se consagró campeón de la Liga española y la Copa del Rey, consolidándose como uno de los jugadores más destacados del plantel.

Su etapa más exitosa llegó en Sporting de Lisboa, donde jugó entre 2018 y 2020. Allí fue protagonista de un hecho histórico: la obtención de la primera Liga de Campeones de Fútbol Sala para el club portugués. A ese logro se sumaron dos Copas de Portugal y una Supercopa, títulos que marcaron su carrera.

Mensajes de despedida y reconocimiento

El conjunto lusitano despidió al jugador con un emotivo mensaje en redes sociales, señalando que el fútbol sala había perdido a un campeón. En la misma línea, Movistar Inter expresó su consternación por el fallecimiento de quien fuera parte de su plantel y recordó los títulos obtenidos durante su paso por la institución. Por su parte, la agencia Deportes Wone publicó un mensaje cargado de dolor, en el que resaltó el costado humano de Alex Felipe y lamentó la pérdida de un padre, esposo, hijo y amigo, muy querido por quienes lo rodeaban.