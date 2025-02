"Estoy enojado": Diego Latorre se animó a hablar y contó todo sobre su conflicto con Yanina

Yanina y Diego Latorre se cruzaron en redes.

Yanina y Diego Latorre protagonizaron un insólito cruce en las redes sociales, tras una acusación del futbolista a la panelista por un desplante vivido. El comentarista deportivo y exjugador cuestionó a la madre de Lola y Dieguito Latorre por lo que le respondió por chat desde sus vacaciones y ella no se calló nada.

Si bien Yanina Latorre contó en varias ocasiones intimidades de ella y de su esposo pero en esta ocasión lo que llamó la atención fue que el propio futbolista se sumó a hacerle planteos de manera pública a su esposa. A pesar de esta situación, quedó en claro que no se trató de una discusión grave, ya que el tono del cruce fue con humor, para entretener a los millones de usuarios que siguen a ambos en las redes sociales.

“Hace 2 horas que Diego me manda audios de 2 minutos y le contesto bueno, dale, genial, que bien y sigue. Qué pesado, me tuve que levantar", se quejó con vehemencia Yanina, en una historia de Instagram. Por su parte, Diego arremetió: "Nunca voy a terminar de entender las relaciones humanas. Tengo que llevar puesto un sensor que me ayude a saber cuando quiere hablar".

Yanina no se quedó callada ante la respuesta de su esposo y soltó: "No querido, cuando son las 6 de la mañana y estoy de vacaciones duermo y vos con los mil audios". A modo de humorada, Diego cerró: "Gente estoy enojado y desconcertado. Confundido. Yo soy un tipo de pocas palabras, medido, me gusta escuchar, diría que más que hablar. No soy de esos que en una reunión de 8 llevan todo a título personal. No tengo ni sed de protagonismo ni narcisismo. Pero hoy me levanté conversador y le estaba contando a Yanina de un negocio, un trabajo, de un proyecto que tenemos en común y me limpió! Insólito".

La cifra millonaria que Wanda Nara le pidió a Yanina Latorre

"Me pide 10 millones de pesos, me quiere ejecutar la multa. Por haber dado información, hablado del tema. Voy a explicar lo siguiente: yo doy información de los temas que ella sube. Ella sube chats y borra, ella sube foto de las hijas y borra. Ella cuenta todo y borra", comentó Latorre en su programa de El Observador. Y sumó: "Ella me quiere callar a mí de alguna manera, cobrarme diez palos que no te los voy a pagar… porque no a lugar los diez palos, porque solo hablé de todo lo que ellos hacen".

Yanina Latorre en LAM.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La panelista se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".