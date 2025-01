La revelación en vivo de Yanina Latorre que Lola no soportó: "Es un asco"

Yanina y Lola Latorre vivieron un insólito momento al aire.

Yanina y Lola Latorre protagonizaron un gracioso momento en pleno vivo de su streaming cuando la madre reveló un dato íntimo de Diego Latorre. La joven se mostró avergonzada por los dichos de su madre y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Yanina Latorre es conocida por su espíritu verborrágico a la hora de contar intimidades de su vida y, de ese modo, dio a conocer lo que le hace a su esposo en la intimidad. Si bien se trató de un dato que la panelista había contado en público con anterioridad, Lola no se había enterado y por eso se sorprendió en vivo.

"Yo le depilo los pelos del culo a papá. Lo ayudé, pobre papá", comentó la conductora radial ante la cara de asombro que puso su hija. "No, no, no. ¡Es un asco!", soltó la influencer de 24 años. Y dio a conocer lo que ella haría en el lugar de su madre: "Le diría ‘gordi, andá acá a una cuadra que hay una depiladora’". Lejos de dar el brazo a torcer, Yanina arremetió: "Ay, la palabra ‘gordi’ me la recontra baja, no le digas así”. Y Lola cerró: "¡A mí me la baja que lo depiles a papá!".

Familia Latorre.

La cifra millonaria que Wanda Nara le pide a Yanina Latorre

"Me pide 10 millones de pesos, me quiere ejecutar la multa. Por haber dado información, hablado del tema. Voy a explicar lo siguiente: yo doy información de los temas que ella sube. Ella sube chats y borra, ella sube foto de las hijas y borra. Ella cuenta todo y borra", comentó Latorre en su programa de El Observador. Y sumó: "Ella me quiere callar a mí de alguna manera, cobrarme diez palos que no te los voy a pagar… porque no a lugar los diez palos, porque solo hablé de todo lo que ellos hacen".

Qué dijo Wanda Nara de Yanina Latorre

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La panelista se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".