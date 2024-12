Qué pasó entre Yanina Latorre y Yuyito González.

La ex vedette y novia del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González, y la periodista de espectáculos Yanina Latorre vienen hace algunos meses con una férrea disputa que parece estar lejos de terminar.

Pese a que la "primera dama" concluyó su ciclo televisivo Empezar el Día, que se trasmitió en el canal de cable Ciudad Magazine, continúan los cruces entre ambas y la esposa de Diego Latorre se burló de ella.

Yuyito González publicó un video en su cuenta de Instagram probándose diferentes trajes de baño mientras desfilaba. "Tremenda colección de trajes de baño. Diseños exclusivos. Gracias @cristian_mocciaok y @valerialopez.vl por invitarme a lucir sus prendas en este 2024. Gracias también por haberme acompañado con sus looks en Empezar el día cada mañana", escribió junto a la publicación.

Esto no pasó desapercibido y en LAM (América TV) analizaron el posteo de la novia del presidente afirmando que "no es la imagen" que una primera dama tendría que dar. Sin embargo, una de las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito fue más a fondo.

"No puedo más jajajajajajajajaja", publicó en X (ex Twitter), Yanina Latorre, compartiendo una nota que destacaba el posteo de Yuyito González posando en trajes de baño. Además en LAM también fue crítica por la publicación, señalando que no corresponde por el lugar que ocupa.

Fuerte ninguneo de Moria Casán a Yuyito González: "No hay diferencia"

La ex actriz y diva de la televisión argentina Moria Casán incendió las redes sociales con una publicación en la que sin nombrarla le pegó a la pareja del presidente Javier Milei, la conductora Amalia "Yuyito" González.

Parece que nace un nuevo foco de conflicto entre las ex vedettes en medio de los rumores de separación entre la conductora de Empezar el Día, (Ciudad Magazine) con el mandatario.

"Desasnándome en una tarde de huevada", escribió en sus historias de Instagram Moria Casán, junto a una captura de pantalla de una búsqueda que realizó en Google.

Además, la diva agregó la respuesta de la pregunta que hizo en el navegador: "No hay diferencia entre yuyo y maleza, ya que ambos términos se refieren a las plantas no deseadas que crecen en zonas controladas por los humanos".

Esto no tardó en generar repercusiones en las redes sociales, donde los usuarios rápidamente relacionaron este posteo de Moria Casán con Yuyito González afirmando que se trataba de una crítica ninguneándola y tratándola cómo algo "no deseado" en algunos lugares.