Costas sorprendió en Racing con un pedido de refuerzos a Milito para la Libertadores: "Nivel"

Costas realizó un pedido particular en Racing, luego de golear a Colo Colo y de lograr la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores

Racing logró la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores con un gran rendimiento en la goleada ante Colo Colo, sin embargo, el entrenador mostró una particular molestia. Luego del 4 a 0 a los chilenos en el Grupo E, Gustavo Costas sorprendió y habló de los refuerzos que necesita su equipo para poder soñar con el torneo internacional.

A falta de una jornada para que finalice la fase de grupos, la "Academia" ya se aseguró un lugar en la siguiente ronda de la Libertadores, aunque todavía resta saber si lo hará como primero o segundo del grupo. Más allá de la felicidad por haber obtenido el pasaje a octavos en el "Cilindro", Costas no dejó pasar la conferencia de prensa para deslizar que tiene un plantel corto y que necesita jugadores nuevos a mitad de año.

"Los chicos tienen hambre de gloria, y esto lo dije mil veces: no tenemos un plantel numeroso. Estos jugadores juegan a un ritmo muy dinámico, y no tenemos para rotar mucho", comenzó diciendo el DT, que en la noche del miércoles alcanzó su victoria número 47 en su tercer ciclo con el club de Avellaneda.

Luego, tras ser consultado sobre un análisis de cómo observa al equipo en el torneo, Costas remarcó que, para pelear, deben llegar nuevos futbolistas. "Si querés ganar la Copa, no se tiene que ir nadie y nos falta traer tres o cuatro jugadores más de nivel para pelearla bien. Igual, aunque no venga nadie uno tiene el sueño de lograrla. Pero con más jugadores es para pelear todos los campeonatos que faltan", expresó.

Para finalizar, el DT analizó: "Sabíamos que era otra final que teníamos que ganar para asegurarnos la clasificación. Estoy orgulloso de estos chicos porque no estábamos al 100 por cien, que es lo que nos pasó el otro día que no tuvimos piernas, no estuvimos finos. Igual jugamos contra un rival que salió a buscar, porque antes de nuestro primer gol tuvieron dos claras Después los chicos lo hicieron fácil".

Gustavo Costas va por todo: Racing le quiere sacar una figura a San Lorenzo

Gustavo Costas sabe que tiene que contar con un plantel competitivo como hasta ahora y tiene en sus planes a una figura de San Lorenzo. Si bien dependerá de las negociaciones, lo cierto es que ya trascendió quién es el apuntado por el DT.

El técnico de la "Academia" tiene en carpeta a Jhohan Romaña, defensor del "Ciclón" y un pilar fundamental para Miguel Ángel Russo. En caso de que se concrete la operación, todo indica que será en el mercado de pases venidero y previo al comienzo de los octavos de final del certamen continental, instancia donde los de Avellaneda están a un paso de acceder. Igualmente, también es cierto que no será nada fácil que deje Boedo en las próximas semanas.

Si bien el zaguero de 26 años nacido en Colombia tiene una gran relación con el DT de la "Academia", su vínculo con San Lorenzo se extiende hasta diciembre del 2026. Esto obligaría a los de Avellaneda a desembolsar una importante cantidad de dinero por el defensor que lleva un gol en 60 partidos en Boedo. Más allá de eso, en Racing confían que esto se puede dar en un futuro no muy lejano y que la "Pantera" se una al plantel de Costas de cara a la segunda mitad de la temporada para afrontar no sólo el Torneo Clausura, sino lo que se venga en la Copa Argentina y posiblemente en la Libertadores.