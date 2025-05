Maravilla Martínez sorprendió a Racing sobre la Selección Argentina y Scaloni: "Nunca"

"Maravilla" Martínez habló de la chance de jugar en la Selección Argentina y del supuesto llamado de Lionel Scaloni, tras la victoria de Racing.

Adrián "Maravilla" Martínez tuvo otra noche notable en la victoria de Racing ante Atlético Bucaramanga, por la cuarta fecha de Grupo E de la Copa Libertadores, y el delantero no esquivó el rumor de la posibilidad de jugar en la Selección Argentina. Después de convertir un gol en Colombia, el atacante zurdo sorprendió sobre si piensa en calzarse la camiseta "Albiceleste" en el futuro cercano.

Después de un gran 2024, en el que terminó como goleador de la "Academia", y de otro buen inicio en el 2025, el nombre de "Maravilla" comenzó a sonar como una fuerte opción para las próximas convocatorias de Argentina en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, al ser consultado este miércoles si tuvo algún contacto con Lionel Scaloni, Martínez lo negó.

¿Qué dijo Maravilla Martínez en Racing sobre la Selección Argentina?

“La verdad que no me llamó nadie, todavía no me llamó nadie. Pero yo siempre dejo todo en mano de Dios, la verdad que es un sueño estar acá, estar viviendo esto, disfrutándolo. Sé que es muy difícil estar en eso lugares, pero nunca lo he ni he pensado, porque hay grandes jugadores y uno ya los disfruta mirándolos por la tele", comenzó diciendo e exjugador de Instituto de Córdoba en el diálogo con ESPN.

Además de que rechazó conversaciones con el entrenador o alguien cercano del cuerpo técnico, el zurdo también reconoció que está con la mente exclusivamente en el club de Avellaneda. "Estoy siempre tratando de enfocarme acá en Racing, que estamos peleando todo, de estar metido en esto porque la verdad que no tenemos un plantel tan amplio y es el club que me está pagando para dar lo mejor".

Desde su llegada a Racing, en enero del 2024, el jugador de 32 años lleva 41 goles y 12 asistencias en 62 partidos disputados, lo que lo pone entre los mejores anotadores en promedio de gol de la historia del club. En lo que respecta a la actual temporada 2025, el exfutbolista de Defensores Unidos de Zárate marcó 11 tantos en igual cantidad de partidos, divididos en torneo local, Libertadores y Recopa Sudamericana.

