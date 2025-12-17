EEUU prepara nuevas sanciones a Rusia si Putin rechaza el acuerdo de paz, según Bloomberg News

FOTO DE ARCHIVO. Dashan, un petrolero de la flota sombra rusa, transita por el Bósforo en ruta hacia el mar Negro en Estambul, Turquía

Estados Unidos está preparando una nueva ronda de sanciones contra el sector energético ruso para aumentar la presión sobre Moscú en caso de que el presidente Vladimir Putin rechace un acuerdo de paz con Ucrania, informó el miércoles Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

EEUU está considerando opciones como apuntar a los buques de la llamada flota rusa en la sombra de petroleros utilizados para transportar el petróleo de Moscú, y a los comerciantes que facilitan las transacciones, según el artículo.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente la información. La Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Las nuevas medidas podrían anunciarse esta misma semana, según el artículo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló de la medida cuando se reunió con un grupo de embajadores europeos esta semana, añadió el artículo.

Con información de Reuters