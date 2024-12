El llanto de Yuyito González por su despedida: "No es fácil"

Qué le pasó a Yuyito González en su último programa.

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, tuvo este viernes su último programa en Empezar el Día y al despedirse de su tira diaria en Ciudad Magazine rompió en llanto.

Pese a los rumores, aseguró que el programa volverá en marzo. Además, se refirió a la relación con el presidente Javier Milei y sorprendió a todos a revelar que "no es fácil".

"Un placer enorme, un placer, quiero nombrar a todos. Ayúdenme porque quiero nombrar a todos", expresó Yuyito González rodeada de su equipo de trabajo y su nieta.

En ese sentido, agregó: "Por supuesto que durante el verano, en lo personal, si puedo y tengo la oportunidad de seguir apoyando a todas las marcas que nos han acompañado, lo voy a hacer. Soy emprendedora, nunca dependí de nadie, no dependo de nadie".

Para cerrar, se refirió a su relación con Javier Milei con una fuerte confesión: "Bueno, dependo de Dios, dependo de nosotros, de la familia, somos equipo con la familia. Así que Dios y el equipo, y ahora tengo la bendición de tener un hombre cerca a mi lado, y yo poder estar al lado de él, y bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude en una relación que no es fácil, esa es la verdad".

Luis Ventura reveló el gran secreto de Yuyito González y sorprendió a todos: "Yo"

El periodista de espectáculos Luis Ventura se refirió a la "primera dama" la ex vendette y conductora Amalia "Yuyito" González y brindó datos reveladores sobre su pasado.Durante el programa "A la Tarde", que conduce Karina Mazzocco en América TV, el ex Intrusos no se guardó nada y habló de todos los romances de la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine).

"Están tratando a una mujer de niña, y ella las tiene bien puestas desde hace mucho tiempo. Una mujer que ya fue primera dama", expresó Luis Ventura en relación con las críticas que recibe Yuyito González.

En ese sentido, el periodista especializado en farándula añadió: "Una mujer que lidió con gente como Guillermo Cóppola, Diego Maradona, Gerardo Sofovich, Carlos Menem, a partir de ahí. ¿Ustedes creen que alguien va a llevar de las narices a Yuyito? ¡Están muy equivocados!".

"Yo viví la época de Yuyito González. ¡Hasta fui a la casa cuna con ella a visitar a la Raulito! ¡Había que bancar a Zulema Yoma del otro lado!. Esa es una época que ustedes no vivieron. Ella negó su relación con Menem toda la vida, ¡pero era cierto!", resaltó exaltado Luis Ventura.

Para seguir con el tema, su compañero Daniel Ambrosino puso el foco en los rumores de que el programa de Yuyito terminaría este año y que Ciudad Magazine habría convocado a Graciela Alfano para que sea la nueva estrella del canal.