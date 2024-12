Yanina Latorre y Wanda Nara se cruzaron en un evento y pasó lo que todos esperaban: el video

Yanina Latorre y Wanda Nara se cruzaron y vivieron un momento tenso.

Yanina Latorre y Wanda Nara son dos personalidades de la farándula argentina conocidas por su manera de ser punzante y la falta de tapujos a la hora de decir las cosas. Después de una guerra mediática, ambas se cruzaron en un reciente evento y la influencer se mostró enojada con la conductora, según el relato de esta última.

Las celebridades de TV tuvieron fuertes declaraciones la una sobre la otra, en medio del escándalo por la separación de Wanda de Mauro Icardi y la revelación de chats privados que involucraba a La China Suárez ante el público. Latorre no aprobó esas actitudes de la hermana mayor de Zaira y, por su parte, Wanda contó que siente que Yanina está obsesionada con su caso.

En el encuentro que tuvieron en la gala de Gente, las celebridades se saludaron de manera fría y rápida y al instante Wanda Nara se retiró del lugar. Más tarde, Yanina acudió a sus redes sociales para contar la interna que vivió en ese momento y escribió: "Wanda me saludó con cara de or..! Me dice: ‘soy educada y te saludo’. No entendió nada, amo".

Yanina Latorre en LAM.

En el evento, Latorre habló con LAM y reveló: "Le voy a mandar carta documento a Wanda porque yo no había escuchado bien el programa de Susana. Ahí, ella dice que yo le dije que le iba a arruinar la vida y me lo va a tener que demostrar. Nunca en la vida le dije eso. ¿Vos te pensabas que yo tenía la capacidad de arruinarle la vida?".

Qué dijo Wanda Nara de Yanina Latorre

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".

Las críticas de Yanina Latorre a Wanda Nara por lo que dijo con Susana

"Logré que Wanda vuelva al living de Susana, trató de ningunearme llamándome 'La Panelista'. Tenía un monólogo aprendido. Viva, porque Susana jamás repregunta, ni va al hueso. Kennys la apuntalaba. Contó lo que quiso y lo que le convino", soltó Latorre en sus historias de Instagram. Y continuó: "Dijo que cuando fue lo de la China y Mauro, yo le pedía. Ella me llamó a mi ese domingo, por consejo de Ana Rosenfeld, y ahí arrancó el 'Wandagate', algo que ella capitalizó muy bien y obvio yo también. Pero no soy soberbia como ella".