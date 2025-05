Sacudón en el boxeo: la noticia que conmocionó a Canelo Álvarez antes de la pelea vs. Crawford

Sacudón en el boxeo: la noticia que conmocionó a Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez peleará contra Terence Crawford tal como pactaron después del duelo del multicampeón mexicano con William "Indomable" Scull. Claro que, el tapatío recibió una impensada noticia meses antes de subirse por segunda vez al ring en 2025 y la misma tiene que ver justamente con su cruce contra el estadounidense que espera todo el boxeo. Ahora, los fanáticos deberán esperar un poco más para ver combatir al oriundo de Guadalajara.

Si bien los motivos no trascendieron, Turki Al-Sheik -que está a cargo de la organización de los eventos deportivos y veladas en Arabia Saudita-, lo anunció en las últimas horas. A su vez, no sólo cambiará el día en el que se enfrentarán sino también la sede. Lo que sí se sabe es que finalmente tendrá lugar el sábado 13 de septiembre y no el viernes 12 como estaba estipulado desde hace semanas, aunque aún resta conocer un detalle más que no se filtró.

Reprogramaron la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford: los detalles

Hasta hace pocas horas, el Alliegant Stadium de Las Vegas era el escenario elegido para esta pelea entre el mexicano y el estadounidense. Claro que, ahora el directivo comunicó que el combate no sólo se atrasará un día sino que también se llevará a cabo en otro lugar pero aún no está confirmado dónde. De esta manera, con todavía 4 meses por delante, seguramente se confirmará con el correr de las semanas ya que están definiendo la posible ciudad en la que se desarrollará. Cabe destacar que el tapatío tiene contrato en Arabia Saudita por cuatro presentaciones en dicho país y ya realizó una contra el cubano William Scull, a quien venció cómodamente en las tarjetas.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre

Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Este importante evento para el que todavía no hay sede definida tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre y los títulos en juego serán los que hasta el momento tiene el tapatío. El representante mexicano expondrá sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano.

La carrera de Terence Crawford en el boxeo, el próximo rival de Canelo Álvarez

El nacido en Omaha, Nebraska, acumula un récord invicto de 41 victorias (31 por KO) en la misma cantidad de presentaciones y es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e interino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) luego de ser el único boxeador en la historia que fue monarca indiscutido en dos divisiones -superligero y welter-. Sus estadísticas y números lo muestran como un firme candidato a terminar con el reinado de Álvarez entre los supermedianos, aunque también es cierto que tendrá que subir para enfrentarlo.

Desde su debut como profesional en 2008, el estadounidense no dejó de ganar y acumuló una buena cantidad de triunfos por la vía rápida, por lo que deberá ser una alerta para "Canelo" Álvarez. Además, su carrera con 37 años ha pasado por varias etapas en las que incursionó en distintas diviones y siempre dio la talla. En este caso dejará atrás los superwelter para pelear dos categorías más arriba de su peso y buscar la épica en su país. El combate tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre en Estados Unidos -con sede a definir- y no en Arabia Saudita.