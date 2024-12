Yanina Latorre aseguró que se siente "amenazada" por Yuyito González

Yanina Latorre se siente "amenazada" por Yuyito González

La feroz disputa entre la ex vedette y novia del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González y la periodista de espectáculos Yanina Latorre no parece tener fin y sumó un nuevo capítulo tras una "amenaza"

La panelista de LAM (América TV), afirmó que se siente "amenazada" por la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) después de un mensaje que le dejó esta última al aire.

En el canal de streaming Bondi Live, el conductor Jorge Rial le preguntó a Yanina Latorre sobre los dichos de la pareja de Javier Milei: "¿Qué pasó con Yuyito? ¿Te sentís amenazada por Yuyito?".

"Me siento amenazada por Yuyito, no por el Gobierno. Yo no creo que el Gobierno le haya dicho ‘tirale las fuerzas del cielo’. Yo creo que es tan bolududa y está tan choluleada con el presidente que ella te amenaza como si tuviera poder", respondió la esposa de Diego Latorre.

En ese sentido, Yanina Latorre agregó: "Me parece que se equivocó porque en lugar de empezar a hablar de mí el lunes pasado, que parece que no le caigo bien, arrancó diciendo que tengo un máster en cuernos y en humillaciones. Mami, mirá tu vida, revisate".

También sostuvo que no puede hacer vivos de Instagram porque Yuyito González le denunció la cuenta. "Estás de novia con el presidente. Me pareció desubicado. Contesté en todos lados, también contesté en Instagram. La historia de Instagram me la bajaron y ella me empezó a amenazar en su programa. Igual me chupa un huevo. Para mí es todo un show", subrayó.

¿Cómo comenzó la feroz pelea entre Yuyito González y Yanina Latorre?

Si bien ya hubo en el pasado varios idas y vueltas entre la periodista y la ex de Guillermo Coppola, todo tomó un tenor mayor durante la última semana cuando en su programa Empezar el Día, Yuyito González iba a presentar un video de la entrevista de Latorre con Susana Giménez y de la nada lanzó: "Bueno, Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos. Tiene un master sobre el tema".

Esto no cayó nada bien en la compañera de Ángel de Brito quién estalló contra la "primera dama". Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados. ¿Algo más querés que diga de Yuyito? Chupamelá, Yuyito, que seas la novia de Javier Milei no te para decir cualquier pelotudez", fueron algunas de las declaraciones.

La dura pelea entre Yanina Latorre y Yuyito González

Tras esto, lejos de apaciguar las aguas, la pareja del presidente retrucó en su programa de cable: "Traten de no meterse con la familia, porque yo no me meto, y ahí van a derrapar mal. No por algo que yo pueda hacer, sino porque las Fuerzas del Cielo operan". Sobre esto último se agarró Yanina Latorre para señalar las amenazas contra su persona.