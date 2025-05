Una ola de secuestros a empresarios e influencers cripto sacude Francia

El momento en el que intentaron secuestrar a la hija de un importante empresario cripto el martes 13.

Francia está conmovida por una ola de secuestros a empresarios e influencers cripto y sus familiares que ya lleva cinco meses y tuvo su último y dramático episodio esta semana. Según las hipótesis de los investigadores y analistas, se trata de secuestradores jóvenes, sin experiencia que reciben órdenes de personas que, desde fuera del país o quizás desde la cárcel, reclaman masivos rescates en dólares, lo que demostrarían, creen, que además se trata de personas no vinculadas al mundo cripto, pero que son atraídas por los videos y los relatos de plata fácil que caracterizan a este sector tecnológico.

El último intento de secuestro sucedió apenas hace dos días, el martes pasado. Un grupo de tres personas intentaron secuestrar en pleno centro de París a la hija de 34 años de un magnate cripto y a su hijo de dos años. Cuando forcejeaban en la calle, el esposo de la víctima llegó y logró evitar que se los llevaran. El ataque fracasó pero fue el último de una serie que terminó en rescates millonarios. El primero de esta ola tuvo como víctima a un hombre de 56 años, padre de un importante influencer radicado en Dubai, conocido por subir videos a sus redes sociales exhibiendo sus extraordinarias y rápidas ganancias en el sector cripto. El secuestro no fue público hasta que la Policía lo encontró dentro del baúl de un auto a cientos de kilómetros de su casa. Según versiones periodísticas, los secuestradores consiguieron cobrar un rescate "muy importante".

El perfil de los sospechosos y el modus operandi de las bandas de secuestradores

Las autoridades aún no lograron detener a ninguna banda de secuestradores, pero de a poco especialistas van forjando un posible perfil de quienes serían. Un primer elemento que se repite es que en general no apuntan a los empresarios e influencers que poseen fortunas en criptomonedas, sino a sus familiares. ¿Cómo los eligen? Analistas creen que por los videos que se vuelven virales en las redes sociales y en los que cuentan cómo ganaron millones de dólares de manera rápida y fácil.

Otro dato que destacan es que no parecen ser especialistas o conocedores del mundo cripto porque no piden rescate en este tipo de monedas virtuales, sino que piden dinero en efectivo, muchas veces en dólares, según pudo reconstruir la investigación filtrada a la prensa. Además, creen que los responsables se dividen en dos grupos distintos: los autores materiales y los intelectuales.

Los primeros serían grupos amateurs, sin mucha experiencia previa y "propensos a cometer errores", como quedó demostrado el martes pasado con el ataque frustrado de París. Los segundos, serían más experimentados y la sospecha principal es que dan las órdenes desde fuera del país, incluso quizás desde alguna cárcel, como suele suceder en Francia y otros países con capos narcos.

En pleno centro de París los secuestros se están volviendo moneda corriente a plena luz del día.

Las cripto, un mundo atractivo para la criminalidad

Para los analistas en Francia no es casual que la ola de secuestros se concentren en figuras del mundo cripto. "Es un sector en el que no hay reglas, ni autoridad. Una libertad que, sin embargo, ahora tiene un precio: el del aislamiento y el miedo", opinó Mounia Ben Aissa Kacem, periodista económica del canal local France 24. "Cuando se poseen varios millones, incluso miles de millones en una simple billetera digital, la vulnerabilidad se vuelve total", explicó, agregando que diferencia de una cuenta bancaria, "no se puede bloquear una billetera cripto". "Es precisamente eso lo que hace que los líderes del sector sean tan codiciados y lo que expone a la criptomoneda. Es un sector que fascina y que genera muchas fantasías, en particular la posibilidad de hacerse rico muy rápidamente", concluyó.

Mientras en Francia ya suman cinco casos en lo que va del año, uno que terminó con un rescate de 7 millones de euros, en el mundo Jameson Lopp, experto en seguridad y cofundador de Casa, registró al menos 22. Y la violencia en cada uno de ellos también está escalando. El 1 de mayo pasado, el padre de un hombre que forjó una fortuna cripto en los últimos años fue secuestrado en pleno París por cuatro hombres encapuchado. Recién fue liberado dos días después, mutilado, con un dedo menos. Se cree que fue resultado de una prueba de vida y que la familia pagó un abultado rescate.

Sin detenciones para mostrar, el gobierno francés decidió esta semana convocar a los principales empresarios del mundo cripto francés para una reunión de urgencia para acordar medidas de seguridad especiales. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, anunció la reunión, pero no puso fecha, dio nombres o adelantó cuáles serán las medidas.