Fabricantes de Tierra del Fuego advierten: "La baja de precios no será inmediata"

Ana Vaiman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), cuestionó la eliminación de aranceles para las importaciones de múltiples productos de tecnología, entre los que se destacan los celulares. "La medida causó mucha preocupación", dijo en El Destape 1070. Además, advirtió que "la baja" en los precios "no será inmediata".

"La industria electrónica es hoy el principal empleador privado de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego no es una provincia cualquiera y por eso tiene el régimen de promoción industrial", dijo Vainman, quien señaló: “El régimen es una política de Estado que ha perdurado a lo largo de los gobiernos y que creemos que debe seguir defendiéndose y garantizar los puestos de trabajo que genera que es garantizar la soberanía”.

La directora ejecutiva de Afarte continuó: "Muchas veces se dice cuánto le cuesta Tierra del Fuego a los argentinos, agradezcamos que tenemos un régimen que lo protege y después no lloremos cuando pasan cosas como las que pasaron con Malvinas, porque hay que cuidar el territorio".

"Sobre los precios de los electrodomésticos y los celulares tenemos mucho para trabajar. Esto es así en este contexto cambiario, hay que entender el contexto cambiario. Cuando teníamos una brecha muy alta en el 2023 los celulares costaban menos que afuera y eso se daba con una serie de ventajas como comprarlos en cuotas y tener garantía", dijo Vaiman.

"Las dos medidas anunciadas ayer generaron mucha preocupación, pero hubo otra que fue la baja de los impuestos internos que nosotros la vemos bien; creemos que va en la senda correcta de eliminar el famoso costo argentino que hace que vos notes que una heladera o un celular te salga mucho más que en un país donde no hay impuestos de estas características", indicó la directiva de Afarte, y agregó: "Se promete al consumidor una baja de precio, pero eso no será inmediata porque, por ejemplo, impuestos internos se paga por adelantado, entonces el producto que hoy está en la góndola ya pagó ese impuesto entonces la pregunta es si seguirá en la góndola con ese impuesto cargado o me lo van a devolver para que yo pueda bajar el precio. O tengo que liquidar stock y recién después va a llegar la baja al consumidor. Y si el consumidor sabe que el precio va a bajar, ¿va a consumir el de ahora?".

Tierra del Fuego, en el foco por la medida del gobierno de Javier Milei.

Director de empresa de electrodomésticos avisó: "Estamos aguantando la tormenta"

El director de la empresa de electrodomésticos Visuar, Alejandro Schwartz, también habló en El Destape 1070 sobre la medida del gobierno de Milei. "Hoy estamos aguantando la tormenta", dijo.

"Estamos intentando sostener la producción nacional de la mejor manera que podemos y por ahora lo venimos logrando. En los productos que nosotros fabricamos, especialmente lo que tiene que ver con Samsung, son productos que competimos eventualmente con marcas que los fabrican en Brasil o en México. Entonces, contra esos productos nosotros estamos relativamente bien parados en Argentina. El problema es cuando vos vas a productos quizás más masivos y de menor valor que compiten con productos que pueden venir de China. Ahí es donde el producto importado pega más hoy", expresó Schwartz.