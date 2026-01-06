Cuándo se cobra la jubilación de enero 2026 en ANSES: la fecha según el DNI

ANSES: calendario de pagos de jubilados

La ANSES ya publicó el calendario oficial de pagos para enero de 2026. De este modo, los jubilados y pensionados pueden saber cuándo se cobra la jubilación según la terminación del DNI, tanto para haberes mínimos como para los que superan ese monto.

En enero, además, los ingresos previsionales se actualizan con un aumento del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre, lo que impacta en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema.

Jubilaciones con aumento

Cuándo se cobra la jubilación de enero 2026 según el DNI

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Así, el cronograma de ANSES permite identificar con precisión la fecha de cobro de la jubilación en enero de 2026, organizada exclusivamente por número de DNI y tipo de haber.

ANSES: calendario de pagos

Aumento para jubilados de ANSES con bono en enero 2026

La ANSES confirmó el aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir en enero de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación. El ajuste se aplica conforme al esquema establecido tras el DNU 274/24 y alcanza a la totalidad de las prestaciones que administra el organismo.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que continuará pagándose a quienes perciben hasta el haber mínimo. De este modo, el ingreso total en enero será de $419.299,32 para ese universo de jubilados y pensionados. En el extremo superior, la jubilación máxima se elevará a $2.350.453,70, según lo dispuesto en la Resolución 381 publicada en el Boletín Oficial.

El aumento del 2,47% también impacta en el resto de las prestaciones previsionales y sociales:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE): $125.517,55

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46

Pensiones No Contributivas (PNC): $244.509,52

Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50

Estos valores no incluyen el bono extraordinario, que se abona únicamente a quienes cobran hasta el haber mínimo.