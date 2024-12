La megamillonaria cifra que Wanda Nara le pide a Yanina Latorre por lo que hizo: "No le gusta"

Wanda Nara habría demandado a Yanina Latorre.

Wanda Nara y Yanina Latorre llevan varios meses enfrentadas, por las opiniones que la segunda soltó en público en alusión a la vida amorosa de la primera. En ese sentido, la conductora de Bake Off Famosos le habría pedido una millonaria cifra a la "angelita" a través de una demanda.

Yanina Latorre es conocida por su espíritu tajante a la hora de dar sus opiniones en televisión y radio y así fue tanto con la separación de Wanda Nara como su noviazgo con L-Gante. Al mismo tiempo, la panelista reveló información sobre la pareja y ese también habría sido un motivo que hizo que Nara la demandara.

"Me pide 10 millones de pesos, me quiere ejecutar la multa. Por haber dado información, hablado del tema. Voy a explicar lo siguiente: yo doy información de los temas que ella sube. Ella sube chats y borra, ella sube foto de las hijas y borra. Ella cuenta todo y borra", comentó Latorre en su programa de El Observador. Y sumó: "Ella me quiere callar a mí de alguna manera, cobrarme diez palos que no te los voy a pagar… porque no a lugar los diez palos, porque solo hablé de todo lo que ellos hacen".

Qué dijo Wanda Nara de Yanina Latorre

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".

Wanda Nara en lo de Susana Giménez.

Las críticas de Yanina Latorre a Wanda Nara por lo que dijo con Susana

"Logré que Wanda vuelva al living de Susana, trató de ningunearme llamándome 'La Panelista'. Tenía un monólogo aprendido. Viva, porque Susana jamás repregunta, ni va al hueso. Kennys la apuntalaba. Contó lo que quiso y lo que le convino", soltó Latorre en sus historias de Instagram. Y continuó: "Dijo que cuando fue lo de la China y Mauro, yo le pedía. Ella me llamó a mi ese domingo, por consejo de Ana Rosenfeld, y ahí arrancó el 'Wandagate', algo que ella capitalizó muy bien y obvio yo también. Pero no soy soberbia como ella".

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La panelista se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".