Empleadas domésticas: cuánto aumenta por hora en enero 2026

El arranque de 2026 trae una mejora concreta en el ingreso de las empleadas domésticas, especialmente visible en el valor de la hora trabajada. Desde enero, los salarios se ajustan como resultado de la incorporación al básico del bono extraordinario que se pagó en noviembre y diciembre de 2025, lo que eleva automáticamente las escalas horarias y mensuales en todas las categorías.

La actualización quedó formalizada a través de la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y rige de manera inmediata en todo el país.

Empleadas domésticas: cuánto aumenta la hora en enero de 2026

Con el nuevo esquema, el incremento ya no aparece como un adicional separado, sino que se refleja directamente en el valor de la hora. Los montos vigentes desde enero de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Supervisores

$3.895,56 por hora con retiro.

$4.254,05 por hora sin retiro.

Tareas específicas

$3.696,15 por hora con retiro.

$4.039,45 por hora sin retiro.

Caseros

$3.494,25 por hora.

Cuidado de personas

$3.494,25 por hora con retiro.

$3.894,43 por hora sin retiro.

Tareas generales

$3.250,10 por hora con retiro.

$3.494,25 por hora sin retiro.

De este modo, el aumento impacta directamente en el pago por hora, que desde enero arranca en $3.250,10 y supera los $4.200 según la categoría y la modalidad de trabajo.

Empleadas domésticas: el salario por hora

Por qué sube el valor de la hora y no se paga más el bono

El acuerdo salarial vigente había previsto el pago de un bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025, con montos que iban desde $6.000 hasta $14.000 según la carga horaria semanal. Sin embargo, ese adicional tenía carácter transitorio.

Tal como se dispuso oficialmente, esas sumas pasaron a ser remunerativas y se incorporaron al salario básico desde enero de 2026. Por esa razón, el bono ya no se abona por separado, pero sí se traduce en un aumento permanente del valor de la hora y del sueldo mensual. En la práctica, esto significa que las empleadas domésticas comienzan el año con un ingreso base más alto y estable, con mejoras visibles en cada hora trabajada.

Personal doméstico: qué adicionales corresponden

Además del salario básico, el régimen contempla dos adicionales obligatorios:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría.

Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (Buenos Aires).

Con estos valores, las paritarias de empleadas domésticas cierran el esquema salarial vigente y establecen los montos que deberán abonarse desde enero de 2026 en todo el país.