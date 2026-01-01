Empleadas domésticas: cuánto cobro por día y por hora en enero 2026

Empleadas domésticas: cuánto cobra por hora.

En enero de 2026, las empleadas domésticas deben cobrar en tiempo y forma el salario correspondiente al trabajo realizado en diciembre, ya sea que estén mensualizadas o trabajen por hora. El pago puntual es clave, especialmente en un mes atravesado por vacaciones y gastos extraordinarios, y constituye una obligación legal para los empleadores.

Con el último aumento oficializado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), los salarios del sector reciben en enero una suba del 1,3%, que se suma al ajuste aplicado en diciembre. Además, continúa vigente una suma extra no remunerativa, según la carga horaria semanal.

Salarios de las empleadas domésticas.

Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en enero de 2026

Estos son los valores mínimos legales por hora, según categoría y modalidad:

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,98

Sin retiro: $3.383,53

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53

Sin retiro: $3.783,33

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.581,79

Sin retiro: $3.926,82

Caseros

Sin retiro: $3.383,53

Supervisoras

Con retiro: $3.783,33

Sin retiro: $4.143,70

Estos valores aplican a trabajadoras que prestan servicios menos de 24 horas semanales, y el pago debe realizarse al finalizar la jornada o la semana, según lo acordado.

Cuánto cobran las empleadas domésticas.

Empleadas domésticas: cuánto se cobra por día

Para quienes trabajan por hora, el pago diario surge de multiplicar el valor horario por la cantidad de horas efectivamente trabajadas ese día.

Por ejemplo:

Una trabajadora de tareas generales con retiro que trabaja 8 horas debe cobrar al menos $25.087,84 por día .

En el caso de cuidado de personas sin retiro, una jornada de 8 horas equivale a $30.266,64 diarios.

En enero de 2026 se mantiene el pago de una suma fija adicional, que no integra el salario básico ni se computa para aguinaldo o vacaciones:

Hasta 12 horas semanales: $6.000

De 12 a 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Estos montos son pisos legales para empleadas domésticas registradas. Las trabajadoras no formalizadas no tienen garantizado el cobro de estos valores ni otros derechos básicos como aguinaldo, vacaciones o licencias. En enero, más allá de vacaciones o adelantos, el salario de diciembre debe abonarse completo y sin demoras, tal como establece la normativa vigente.

Personal doméstico: qué adicionales corresponden

Además del salario básico, el régimen contempla dos adicionales obligatorios:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría.

Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (Buenos Aires).

Con estos valores, las paritarias de empleadas domésticas cierran el esquema salarial vigente y establecen los montos que deberán abonarse desde enero de 2026 en todo el país.